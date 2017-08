Opmars zet zich voort: Bezoekersrecord op EK voor vrouwen

BB

5/08/17 - 18u30 Bron: Belga

© getty.

Het EK voor vrouwen in Nederland vestigt zondag tijdens de finale een bezoekersrecord. Volgens de UEFA is een Europese eindronde voor voetbalsters nog nooit eerder zo goed bezocht.

De afgelopen weken zaten er al 211.863 toeschouwers in de stadions. De finale tussen Oranje en Denemarken in Enschede is zondag uitverkocht. Afgelopen donderdag keken er in de Veste 27.093 fans in de Veste naar de halve finale tussen Nederland en Engeland. De groepswedstrijd tussen België en Nederland van eind juli in Tilburg was uitverkocht.



In 2013 trok het EK voor vrouwen 216.888 toeschouwers in Zweden. Dat record gaat vanaf morgen dus uit de boeken.