De twee EK-finalisten (en sterkhouders) bij Oranje met een Belgisch verleden

6/08/17 - 07u00

Straks om 17.00 uur neemt Nederland het in de finale van het EK op tegen Denemarken. Bij onze noorderburen spelen er twee vrouwen met een Belgisch verleden: Lieke Martens en Jackie Groenen. Een portret van de twee sterkhouders van Oranje.

16 december 1992. De dag waarop een toekomstige Oranje-ster geboren werd. Nog geen 25 jaar later is Lieke Martens de sensatie op het EK voor vrouwen, én staat ze met Nederland in de finale. Tegenstander is Denemarken, toevallig de top twee uit de groep van de Red Flames. Alle ogen zijn straks gericht op Martens, die net voor aanvang van het Europees kampioenschap de overstap maakte van het Zweedse Rosengard naar FC Barcelona, waar ze met 200.000 euro per jaar de best betaalde speelster wordt.



Voetballen bij dezelfde club als Messi, de droom van Martens is werkelijkheid geworden. "Trainer Fran Sánchez zei dat als ik geluk heb, hoewel een blessure natuurlijk geen meevaller is, ik naast Messi op de behandeltafel kan liggen. Hij is de beste. Hij inspireert mij. Hoe hij de bal kort bij zich houdt, dribbelt en ook nog net een tegenstander kan passeren. Ik heb altijd naar dat type voetballer gekeken. Vroeger naar Ronaldinho", klonk het enkele weken geleden in een interview met de Volkskrant.



"Vroeger deed ik trucjes na vanop het internet. Daarmee heb ik mijn techniek verbeterd." Het is dus geen wonder dat de Nederlandse een echte dribbelkont is. Haar techniek was in het seizoen 2011-2012 ook op de Belgische velden te bewonderen. Toen kwam ze uit voor Standard, maar vervolgens ging ze haar geluk beproeven bij het Duitse Duisburg. Nadien koos ze voor een Zweeds avontuur bij Göteborg en Rosengard, en vanaf volgend seizoen mag ze schitteren in het Barcelona-shirt.