TT: KV Kortrijk haalt ex-speler van Real Madrid en Germinal Beerschot

Door: redactie

5/08/17 - 20u05

© belga.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Gary Kagelmacher naar KV Kortrijk Gisteravond haalde KV Kortrijk zijn nieuwe centrale verdediger op. Gary Kagelmacher die zes jaar geleden nog voor (Germinal) Beerschot speelde, wordt gehuurd voor één seizoen met een optie voor nog een jaar bij Maccabi Haifa. Kagelmacher, zoon van een Duitse vader en een Uruguayaanse moeder speelde in zijn jeugd in Montevideo bij alle nationale jeugdploegen en werd tijdens het WK U19 door Real Madrid weggehaald. Daar speelde hij in Real Madrid Castilla, het B-elftal en ook één keer in de basis bij de Koninklijke.



Zes weken onderhandelde Germinal Beerschot om hem in te halen. In korte tijd werd hij een publiekslieveling. Anderhalf jaar later, toen de geruchten over het faillissement aanzwollen, verliet hij de club. Er waren aanbiedingen van Standard, Genk en Kaiserslautern maar Monaco bood 2 miljoen. Bij de Monegasken speelde Kagelmacher in de Ligue 2, daarna één seizoen in Ligue 1 bij Valenciennes en nadien twee jaar bij München 1860.



Vorig seizoen tekende hij voor drie jaar bij het Israelische Maccabi Haifa maar het liefst wou hij terugkeren naar Europa. Kortrijk had concurrentie van twee Duitse teams maar haalde zijn slag thuis. Kagelmacher zal vanaf komende zaterdag in Eupen speelgerechtigd zijn. Vorige week speelde hij nog in de Ligabeker voor Maccabi. (ESK) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 4 augustus met Weiler die zich uitlaat over Vermaelen

Herbeleef Transfer Talk van donderdag 3 augustus, met beweging bij Anderlecht



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.

Nkoulou trekt op huurbasis naar Turijn De Kameroener Nicolas Nkoulou speel het komende seizoen voor het Italiaanse Torino. Torino huurt de verdediger voor een seizoen van Olympique Lyon, met aankoopoptie. De prijs voor de 27-jarige centrale verdediger ligt op 3,5 miljoen euro. Voor de huurperiode betalen de Italianen Lyon 500.000 euro. Nkoulou heeft in het Parc Olympique Lyonnais nog een contract tot medio 2020.



Nkoulou was de voorbije tien seizoenen een vaste waarde in de Ligue 1. Na succesvolle passages bij Monaco (2008-2011) en Marseille (2011-2016) belandde de Kameroener vorige zomer bij Olympique Lyon. Dat werd mede door een aanslepende knieblessure geen daverend succes. Nkoulou slaagde bij de halvefinalist van de Europa League er niet in een vaste basisstek te veroveren en kwam in alle competities samen tot 22 optredens.



De 72-voudig Kameroens international is een belangrijke pion binnen de Ontembare Leeuwen van bondscoach Hugo Broos. Nkoulou was diverse keren aanvoerder van Kameroen en scoorde in de Africa Cup in januari nog in de gewonnen finale tegen Eypte (2-1). De verdediger was ook actief op de WK's van 2010 en 2014. © photo news.

Denayer op weg naar Galatasaray Jason Denayer lijkt op weg naar de Turkse topclub Galatasaray. De club uit Istanboel toont interesse om de verdediger definitief over te nemen van Manchester City. Denayer zelf heeft wel oren naar een nieuw avontuur in Turkije.



Twee jaar geleden werd hij er al eens succesvol uitgeleend. Onze landgenoot groeide aan de Bosporus toen uit tot een sterkhouder en dwong zo zijn selectie af voor het EK 2016 met de Rode Duivels.



Vorige maand pushte City Denayer - afgelopen seizoen op uitleenbasis aan de slag bij Sunderland - nog richting haar Spaanse dochterclub Girona, maar die piste is intussen van de baan. Ook in een concreet bod uit het barre Rusland dat City hem onder de neus schoof kon Denayer zich niet vinden. Nu lijkt Galatasaray dus toch een uitweg te bieden. (MGA © photo news.

Nederlands clubicoon verlaat Augsburg De Nederlandse verdediger Paul Verhaegh zet zijn voetballoopbaan voort bij VfL Wolfsburg. De 33-jarige Verhaegh bereikte vandaag een overeenstemming met zijn huidige werkgever Augsburg over de ontbinding van zijn nog één jaar doorlopende contract.



Verhaegh moet bij Wolfsburg wel nog zijn medische testen doorstaan vooraleer hij ploegmakker wordt van onze landgenoten Koen Casteels en Landry Dimata. "Na zeven geweldige jaren is het een raar idee dat ik het shirt van Augsburg niet meer zal dragen", zei Verhaegh op de website van Augsburg. "Maar ik heb bewust voor deze stap gekozen omdat ik nog een keer iets nieuws wil."



"Het was een moeilijke beslissing want zo kort voor het begin van het seizoen laat je je aanvoerder niet graag vertrekken", stelde Stefan Reuter, de algemeen manager van Augsburg. "Met de gevonden oplossing zijn alle partijen tevreden."



Verhaegh kwam in 2010 aan bij Augsburg, toen de club nog in de Tweede Bundesliga speelde. Voordien was het jeugdproduct van PSV in eigen land actief bij AGOVV (2003-2004), FC Den Bosch (2004-2006) en Vitesse (2006-2010). Bij Augsburg ontpopte de rechtsachter zich ook tot Nederlands international. Verhaegh kwam drie keer uit voor Oranje en zat in de selectie van Louis van Gaal, die in 2014 een derde plaats behaalde op het WK in Brazilië. Paul #Verhaegh verlässt den #FCA nach 7 Jahren und wechselt zum @VfL_Wolfsburg. Danke für alles, Capitano! ¿¿ https://t.co/FlTTBqKtbr pic.twitter.com/3I1WBbkfdX — FC Augsburg (@FCAugsburg) Sat Aug 05 00:00:00 MEST 2017

Italiaanse promovendus gaat in zee met Uruguayaanse kampioenenmaker Hellas Verona heeft de komst van de Uruguayaanse verdediger Martin Caceres aangekondigd. Caceres was transfervrij, nadat zijn contract eind juni niet verlengd werd bij Southampton. Hij tekende voor één seizoen in Verona. De 29-jarige Caceres verdedigde eerder de kleuren van Defensor (2006-2007), Recreativo Huelva (2007-2008), FC Barcelona (2008-2009), Sevilla (2010-2012) en Juventus (2009-2010 en 2012-2016). Tussen juli 2016 en februari 2017 zat de Uruguayaan zonder club. Ook bij Southampton kwam Caceres maar tot één optreden.



De 71-voudig international heeft al een stevig gevulde prijzenkast. Met Barcelona pakte hij de 'treble' (titel, beker en Champions League) in 2009 en met Juventus veroverde hij vijf titels (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016) en twee bekers (2015 en 2016). Met Uruguay won hij de Copa América in 2011 en werd hij vierde op het WK van 2010 in Zuid-Afrika.



Hellas Verona finishte vorig seizoen als tweede in de Serie B en promoveerde zo rechtstreeks naar de Serie A. Ufficiale: Martin #Caceres è un nuovo calciatore del Verona!

I dettagli ¿¿ https://t.co/oH5E8bHWUA#BenvenutoMartin #DaiVerona pic.twitter.com/uMm6ZIas7O — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) Fri Aug 04 00:00:00 MEST 2017

Wilmots Junior gaat aan de slag bij Roeselare © belga. Roeselare heeft vrijdagavond, daags voor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Proximus League (1B), de transfer van Reno Wilmots afgerond. De twintigjarige zoon van Marc Wilmots zat zonder club en tekende een contract voor twee seizoenen op Schiervelde. Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Met succes zo blijkt, de West-Vlamingen leggen de jeugdinternational immers voor twee seizoenen vast.



Roeselare opent zaterdag (17u00) zijn seizoen met een verplaatsing naar Tubize. Het is nog niet duidelijk of Wilmots dan al speelgerechtigd is. Vorig seizoen verloor de club de promotieplay-offs tegen Antwerp.

Pikt Cercle goaltjesdief weg bij concurrent Lierse? Cercle staat dicht bij Dylan De Belder (25) van Lierse. Op clubniveau is een akkoord en nu lijkt ook De Belder overstag te gaan.



De 25-jarige spits speelde in het verleden in eerste klasse voor Bergen en maakte later vooral naam in de Proximus League. Vooral bij Lierse wist hij het afgelopen seizoen bijzonder goed de weg naar doel te vinden. (KDC) © belga.

Moet Derijck Gentse problemen in defensie oplossen? AA Gent is nog op zoek naar defensieve versterking. De club kijkt in de eerste plaats uit naar Belgen en komt zo terecht bij Timothy Derijck. De 30-jarige verdediger van Zulte Waregem werd door zijn makelaar aangeboden bij AA Gent, dat ernstig nadenkt over deze piste. Derijck groeide vorig seizoen uit tot sterkhouder in de defensie van Zulte Waregem. De verdediger heeft nog een contract voor twee seizoenen aan de Gaverbeek, maar acht het moment rijp om een stap hogerop te zetten. Verwacht wordt dat Zulte Waregem Derijck niet zonder slag of stoot zal laten vertrekken. (PJC/NP/RN) © belga. © photo news.