TT: Gent denkt aan Timothy Derijck - Galatasaray strikt City-middenvelder - De Belder op weg naar Cercle

5/08/17 - 08u24

© photo news.

Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst.

Wilmots Junior gaat aan de slag bij Roeselare © belga. Roeselare heeft vrijdagavond, daags voor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Proximus League (1B), de transfer van Reno Wilmots afgerond. De twintigjarige zoon van Marc Wilmots zat zonder club en tekende een contract voor twee seizoenen op Schiervelde. Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Met succes zo blijkt, de West-Vlamingen leggen de jeugdinternational immers voor twee seizoenen vast.



Pikt Cercle goaltjesdief weg bij concurrent Lierse? Cercle staat dicht bij Dylan De Belder (25) van Lierse. Op clubniveau is een akkoord en nu lijkt ook De Belder overstag te gaan.



De 25-jarige spits speelde in het verleden in eerste klasse voor Bergen en maakte later vooral naam in de Proximus League. Vooral bij Lierse wist hij het afgelopen seizoen bijzonder goed de weg naar doel te vinden. (KDC) © belga.

Moet Derijck Gentse problemen in defensie oplossen? AA Gent is nog op zoek naar defensieve versterking. De club kijkt in de eerste plaats uit naar Belgen en komt zo terecht bij Timothy Derijck. De 30-jarige verdediger van Zulte Waregem werd door zijn makelaar aangeboden bij AA Gent, dat ernstig nadenkt over deze piste. Derijck groeide vorig seizoen uit tot sterkhouder in de defensie van Zulte Waregem. De verdediger heeft nog een contract voor twee seizoenen aan de Gaverbeek, maar acht het moment rijp om een stap hogerop te zetten. Verwacht wordt dat Zulte Waregem Derijck niet zonder slag of stoot zal laten vertrekken. (PJC/NP/RN) © belga.