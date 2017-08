TT: "Orlando Sa is niet transfereerbaar... tenzij PSG 220 miljoen biedt"

Door: redactie

4/08/17 - 06u42

© belga.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

In een onderhoud met Vers L'Avenir heeft Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard, gereageerd op de interesse voor Orlando Sa. De Portugees, vorig seizoen de topschutter bij de 'Rouches', werd de laatste dagen het hof het gemaakt door Lokomotiv Moskou, maar in de 'Vurige Stede' weten ze van niks. "We hebben geen enkel bod uit Moskou ontvangen, maar we willen dat Orlando Sa blijft. We rekenen op hem. Hij is niet transfereerbaar... tenzij PSG 220 miljoen biedt", klonk het gekscherend bij de sterke man op Sclessin.

Wenger duidelijk over Alexis Sánchez: "Hij gaat nergens heen"

© photo news.

Arsenal-coach Arsène Wenger heeft nogmaals gesproken over de toekomst van zijn Chileense sterspeler Alexis Sánchez. ''Hij speelt dit seizoen bij ons en dat is het laatste wat ik over dit thema zeg'', aldus de trainer, van wie het ook lang onduidelijk was of hij in Londen zou blijven.



De belangstelling voor Alexis Sánchez, die nog slechts een contract voor een jaar heeft, is deze zomer groot. Paris Saint-Germain en Manchester City zouden zeer geïnteresseerd zijn in de Chileense aanvaller. ''Maar mijn beslissing is duidelijk: hij mag niet weg'', aldus Wenger. ''Wat mij betreft wordt het komende seizoen ook niet zijn laatste bij Arsenal. En neem van mij aan dat hij zeer gemotiveerd is om voor Arsenal te spelen'', besloot de coach van de winnaar van de FA Cup. Sánchez traint sinds gisteren weer mee bij Arsenal.