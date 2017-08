TT: Weiler laat zich uit over Vermaelen - "Orlando Sa mag niet weg... tenzij PSG 220 miljoen biedt"

Door: redactie

4/08/17

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Venanzi reageert met humor op interesse in Sa © Reporters / GYS. In een onderhoud met Vers L'Avenir heeft Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard, gereageerd op de interesse voor Orlando Sa. De Portugees, vorig seizoen de topschutter bij de 'Rouches', werd de laatste dagen het hof het gemaakt door Lokomotiv Moskou, maar in de 'Vurige Stede' weten ze van niks. "We hebben geen enkel bod uit Moskou ontvangen, maar we willen dat Orlando Sa blijft. We rekenen op hem. Hij is niet transfereerbaar... tenzij PSG 220 miljoen biedt", klonk het gekscherend bij de sterke man op Sclessin. © anp.

Vertrekt Demir bij W.-Beveren? Waasland-Beveren dreigt één van haar sterkhouders kwijt te raken. De Zweedse linksback Erdin Demir (27) staat immers op het lijstje van enkele buitenlandse clubs. Zo informeerden de voorbije dagen Duitse en teams uit de Engelse Championship naar de voorwaarden van de speler. Het meest concreet is echter de interesse van Panathinaikos. De hoofdscout van de Griekse topclub is voormalig Zweeds international Mikael Nilsson. Demirs entourage bevestigt de interesse. Hij is eind dit seizoen einde contract.



Arsenal doet bod op Dembele Borussia Dortmund zou volgens Mundo Deportivo een bod hebben afgewezen op Ousmane Dembele. Het bod was afkomstig uit Londen. Arsenal zou de Fransman dolgraag willen overnemen van de ploeg van coach Peter Bosz. Voorlopig nog zonder succes. Ook Barcelona en Real Madrid zouden volgens het medium naar de diensten van Dembele hengelen. © getty.