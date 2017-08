Witsel geeft 3-0-uitgangspositie uit handen in halve finale Chinese beker

DM

3/08/17 - 23u30 Bron: Belga

© afp.

Tianjin Quanjian heeft in haar terugwedstrijd van de kwartfinales in de Chinese beker een fatale 4-0 nederlaag geleden tegen topclub Shanghai SIPG. Witsel en co hadden de heenwedstrijd in eigen huis nog met 3-0 gewonnen, maar zijn nu toch uitgeschakeld.