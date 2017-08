Gastland Nederland en Denemarken beslechten zondag de finale van het EK vrouwenvoetbal

Bewerkt door: PL

3/08/17

© getty.

Gastland Nederland heeft in Enschede de tweede halve finale op het EK voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse vrouwen versloegen Engeland met 3-0 en plaatsten zich zo voor de finale, zondag opnieuw in Enschede tegen Denemarken.

Oranje had het bijzonder lastig met de fysiek sterke Engelsen. De Nederlandse ploeg van bondscoach Wiegman moet het normaal gesproken hebben van het voetballende vermogen, maar daar kreeg het tegen de nummer drie van het laatste WK amper tijd en ruimte voor. Er mocht niet geklaagd worden over geluk in de openingsfase. Zo voorkwam Sherida Spitse met hulp van de paal dat een kopbal van Jade Moore Engeland op voorsprong zou brengen. De Engelsen probeerden vooral met hoge ballen zo snel mogelijk hun topscoorster Jodie Taylor (vijf doelpunten) te bereiken. Taylor zat echter in de tang bij Anouk Dekker en Stefanie van der Gragt. De eerste goede aanval van Oranje leverde in de 22e minuut wel direct een doelpunt op. Martens stuurde Jackie Groenen diep aan de rechterkant, waarna Groenen met haar voorzet precies het hoofd van Miedema vond: 1-0. Oranje kwam daarna flink onder druk te staan, maar overleefde de Engelse storm en kreeg na een uur spelen ook nog eens hulp van Fara Williams. De gelouterde nummer tien van de 'Lionesses' kopte de bal te kort terug op keepster Siobhan Chamberlain en Van de Donk profiteerde dankbaar: 2-0. In blessuretijd maakte Martens, via Bright, ook nog een derde treffer.

Denemarken verzekerde zich eerder al van de finale na penalty's tegen Oostenrijk

De Deense vrouwen hebben ten koste van Oostenrijk de finale bereikt op het EK voetbal voor vrouwen in Nederland. Denemarken was in Breda na een lange avond het best in het nemen van de strafschoppen (3-0). Voordien werd er noch in de reguliere tijd, noch in de verlengingen gescoord.



Voor Oostenrijk had Puntigam na amper 13 minuten al een strafschop gemist. Ook in de penaltyreeks kregen de Oostenrijkse vrouwen geen enkele van hun drie strafschoppen tegen de netten.



Voor Denemarken is het de eerste keer dat het een EK-finale gaat spelen. Zowel Nederland als Denemarken zaten in de poulefase in dezelfde groep als de Red Flames. De Belgische vrouwen verloren hun openingswedstrijd met 1-0 van Denemarken en hun laatste partij met 2-1 van Nederland.