Denemarken na penalty's naar finale EK vrouwenvoetbal

3/08/17 - 21u20 Bron: anp/belga

De Deense vrouwen hebben ten koste van Oostenrijk de finale bereikt op het EK voetbal voor vrouwen in Nederland. Denemarken was in Breda na een lange avond het best in het nemen van de strafschoppen (3-0). Voordien werd er noch in de reguliere tijd, noch in de verlengingen gescoord.