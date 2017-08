TT: Jeugdproduct Anderlecht (dat denkt aan Vermaelen) verkast naar Moeskroen - Iheanacho naar Leicester

Door: redactie

3/08/17 - 22u05

Nathan de Medina hier in duel met Steven Defour. © photo news.

Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Iheanacho ruilt City voor Leicester De Nigeriaan Kelechi Iheanacho verlaat Manchester City voor Leicester City. De 20-jarige aanvaller ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij 'The Foxes'. Een transfersom werd niet bekendgemaakt, maar volgens Britse media telt Leicester zo'n 30 miljoen euro neer voor de talentvolle spits. "Het voelt goed en ik ben blij om bij dit team te horen", aldus Iheanacho op de website van Leicester. "Ik heb met de trainer gesproken en ik weet wat de ambitie van het team is. Hij liet me weten wat ik moet doen om het team te helpen en ik was overtuigd."



Jeugdproduct van Anderlecht verkast naar Moeskroen Anderlecht heeft vandaag de 19-jarige Nathan de Medina laten gaan naar Excelsior Moeskroen. De Belgische verdediger met Kaapverdische roots doorliep de jeugdrangen op Neerpede, maar kon niet doorbreken in het eerste elftal. Hij werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Oud-Heverlee Leuven. © belga. Succes bij Moeskroen, Nathan de Medina! ¿¿ Meer info op https://t.co/BJzAULf5pW ¿ #RSCA #COYM pic.twitter.com/Cw5ckg12Ec — RSC Anderlecht (@rscanderlecht)

Hertha Berlijn strikt Oostenrijks international Lazaro Hertha Berlijn heeft zijn selectie versterkt met de Oostenrijkse winger Valentino Lazaro. De 21-jarige international met Angolese roots komt op huurbasis (met aankoopoptie) over van RB Salzburg.



"We zijn blij dat we de transfer van Valentino hebben afgerond", zegt Michael Preetz, sportmanager van Hertha. "Met zijn kwaliteiten en flexibiliteit is hij een offensieve troef." "Ich war direkt fasziniert!" Unser Neuzugang Valentino #Lazaro im ersten Interview nach seinem Wechsel ¿¿ https://t.co/xXxDd60GWv #hahohe pic.twitter.com/gX7n7MWGjt — Hertha BSC (@HerthaBSC)

Nacer Chadli op de Premier League-radar Volgens de Britse omroep BBC is Swansea City geïnteresseerd in het aantrekken van Nacer Chadli. De 28-jarige Belgische middenvelder werd tijdens de vorige zomermercato aangetrokken door West Bromwich Albion en komt nu op de radar van Swansea. Zij zien hun middenvelder Gylfi Sigurdsson wellicht naar Everton trekken waardoor er plaats vrij zal komen op het middenveld. © getty.

Anderlecht denkt aan Vermaelen © belga. Opvallende naam op de verlanglijst van Anderlecht: Thomas Vermaelen (31). De Belg zit op een zijspoor bij FC Barcelona. Anderlecht is, zeker na het vertrek van Bram Nuytinck, op zoek naar versterking achterin. Paars-wit onderzoekt of het de Rode Duivel kan overtuigen om terug te keren naar België.



Het is evenwel zeer de vraag of Vermaelen zin heeft in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij AS Roma, maar dat avontuur werd geen succes. Het is een publiek geheim dat er voor de Antwerpenaar, die in het verleden vooral bij Ajax en Arsenal sterk presteerde, geen toekomst heeft in Catalonië. Of Anderlecht kan profiteren, valt af te wachten, want er is ook vanuit kapitaalkrachtigere competities interesse voor Vermaelen. (PJC) © belga.

Sampdoria meldt zich voor Engels © belga. Het Italiaanse Sampdoria toont concrete interesse in Björn Engels. De Serie A-club bereidt een bod voor op de 22-jarige verdediger, die deze zomer sowieso vertrekt bij blauw-zwart. Afwachten of Sampdoria de eisen van Club kan inwilligen én of Engels oren heeft naar een avontuur in Italië. De Bruggeling heeft een duidelijke voorkeur voor de Premier League, al heeft hij nooit een andere topcompetitie uitgesloten. Club weigerde vorige zomer een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro, maar zal nu naar verwachting met een kleinere som genoegen nemen. Toch lijkt het erop dat Sampdoria nog steeds een bedrag rond de tien miljoen euro zal moeten neertellen, wil het Engels naar Genua lokken.



Met de overbodige Carlos Strandberg vertrekt mogelijk nog een tweede speler van Club binnen afzienbare tijd. De spits, die vorige zomer werd ingelijfd en ondergebracht werd bij Westerlo, is in gesprek met Zweeds competitieleider Malmo. (TTV/WDK) Strandberg probeert Poulain het leer afhandig te maken op training. © photo news.