TT: Navas terug naar waar het voor hem allemaal begon - Duits avontuur voor Raman?

Door: redactie

1/08/17 - 13u48

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Kortrijk haalt Tunesische international KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Tunesiër Larry Azouni. De middenvelder komt over van de Franse tweedeklasser Olympique Nîmes en tekende in het Guldensporenstadion een contract voor drie seizoenen.



De 23-jarige Azouni is een jeugdproduct van Olympique Marseille, maar kwam niet verder dan één optreden in de hoofdmacht van l'OM. Na een eveneens weinig succesvolle verhuurperiode aan Lorient belandde de in Frankrijk geboren Tunesiër in de zomer van 2014 bij Nîmes. Daar ontpopte Azouni zich de voorbije drie seizoenen met 79 wedstrijden en vier goals tot een vaste basiskracht. Azouni verzamelde voorlopig negen caps voor het Tunesisch nationaal team. © getty.

Yatabaré blijft optie voor Antwerp Antwerp heeft de hoop op Sambou Yatabaré (28) nog niet opgegeven. De Malinese international is nog steeds één van de kandidaten om het middenveld van de Great Old te versterken. "Antwerp is nog steeds een optie, maar de piste is minder actueel. Er is nog interesse van andere Belgische clubs en een team uit de Franse Ligue 1", gaf de sportief directeur van Werder Bremen Frank Baumann mee. Yatabaré traint momenteel individueel bij Werder. (SJH) © photo news.

Düsseldorf volgt Raman De Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf heeft een oogje op Benito Raman (22). De aanvaller viel zondag nog af bij Standard voor de partij tegen KV Mechelen en moest op de tribune plaatsnemen. Hij hoeft niet weg, maar past vooralsnog niet in de plannen van Sá Pinto. Voor Orlando Sá (29) is er interesse van Lokomotiv Moskou, maar Standard wil hem niet laten gaan. (SJH/FDZ) © photo news. © photo news.