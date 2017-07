TT: Duits avontuur voor Raman? - Leye geniet interesse van Belgische club

Door: redactie

1/08/17 - 06u20

© photo news.

Yatabaré blijft optie voor Antwerp

Antwerp heeft de hoop op Sambou Yatabaré (28) nog niet opgegeven. De Malinese international is nog steeds één van de kandidaten om het middenveld van de Great Old te versterken. "Antwerp is nog steeds een optie, maar de piste is minder actueel. Er is nog interesse van andere Belgische clubs en een team uit de Franse Ligue 1", gaf de sportief directeur van Werder Bremen Frank Baumann mee. Yatabaré traint momenteel individueel bij Werder. (SJH)