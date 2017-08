Herbeleef Transfer Talk van 1 augustus, met Raman die op Duitse interesse kan rekenen

Door: redactie

1/08/17 - 13u48

© photo news.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Willem II huurt Azzaoui voor een seizoen van Wolfsburg Willem II heeft de komst van Ismaïl Azzaoui bekendgemaakt. Azzaoui wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Wolfsburg en trainde al sinds 17 juli mee bij de Tilburgers.



De 19-jarige Azzaoui kreeg zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en Tottenham en belandde in de zomer van 2015 in Wolfsburg. De Belg met Marokkaanse roots mocht in zijn debuutseizoen twee keer invallen in het eerste elftal van de Wolven. Vorig seizoen ging volledig de mist in voor Azzaoui door gescheurde kruisbanden. "Maar dat is alweer even geleden. Ik train nu zo'n twee weken bij Willem II mee en dat gaat iedere dag beter", laat de buitenspeler weten op de website van Willem II. "Ik wil iedere training sterker worden en kijk er ontzettend naar uit om aan de competitie te beginnen. Voordat ik naar Nederland kwam heb ik mensen wel eens horen zeggen dat in Nederland niet zo hard getraind wordt, maar daar is hier absoluut niets van te merken. Met deze trainers en spelers werken we erg hard aan onze speelstijl en fitheid. Dat bevalt me erg goed." Willem II huurt Ismail Azzaoui voor één seizoen van @VfL_Wolfsburg. 'Ik kijk uit naar het begin van de competitie!' https://t.co/TuLUojNJVG pic.twitter.com/CwnTILPGhV — Willem II (@WillemII)

Ajax houdt kapitein Veltman langer aan boord Ajax heeft laten weten de overeenkomst met verdediger Joël Veltman te hebben opengebroken tot medio 2020. Veltman had nog een contract tot juni 2018.



De 25-jarige Veltman nam aan het begin van de voorbereiding de aanvoerdersband over van de naar Everton vertrokken Davy Klaassen. Veltman, die de volledige jeugdopleiding van de Ajacieden doorliep, maakte zijn debuut in het eerste elftal in augustus 2012. Sindsdien staan er al 167 officiële wedstrijden in het Ajax-shirt op zijn actief. Veltman won met Ajax de landstitels van 2013 en 2014. Hij speelde ondertussen ook al 17 interlands voor Oranje. OFFICIEEL | Aanvoerder Joël Veltman blijft tot 2020 Ajacied! ¿¿¿¿¿¿



Meer ¿¿ https://t.co/7jZXvKPfpJ#Veltman2020 pic.twitter.com/Smityom2EQ — AFC Ajax (@AFCAjax) Tue Aug 01 00:00:00 MEST 2017

Sevilla laat Jesus Navas terugkeren naar oude nest De transfervrije Jesus Navas keert terug naar Sevilla FC. Dat maakte de Andalusische club vandaag bekend. Navas zag afgelopen seizoen zijn contract bij Manchester City niet verlengd worden. Hij keert zo terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en doorbrak in het eerste elftal. De buitenspeler tekende een contract voor vier seizoenen.



De 31-jarige Navas speelde tot de zomer van 2013 zijn volledige profcarrière bij Sevilla. Manchester City legde die zomer 25 miljoen euro op tafel voor de rechtsbuiten, die zijn loopbaan vervolgde in het Etihad Stadium. Na 183 officiële wedstrijden (en 8 goals) voor de Citizens keert Navas nu weer terug naar Andalusië.



De 35-voudig Spaans international veroverde in Manchester een titel (2014) en een League Cup (2014). Met Sevilla had de pijlsnelle buitenspeler eerder al twee Spaanse bekers (2007 en 2010), twee UEFA Cups (2006 en 2007) en een Europese Supercup (2006) gewonnen. Met Spanje werd Navas wereldkampioen (2010) en Europees kampioen (2012). FICHAJE | @JNavas vuelve a casa #vamosmisevilla



¿¿ https://t.co/Jb8WafrjpZ pic.twitter.com/nhAlE63bpc — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) © rv.

Kortrijk haalt Tunesische international KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Tunesiër Larry Azouni. De middenvelder komt over van de Franse tweedeklasser Olympique Nîmes en tekende in het Guldensporenstadion een contract voor drie seizoenen.



De 23-jarige Azouni is een jeugdproduct van Olympique Marseille, maar kwam niet verder dan één optreden in de hoofdmacht van l'OM. Na een eveneens weinig succesvolle verhuurperiode aan Lorient belandde de in Frankrijk geboren Tunesiër in de zomer van 2014 bij Nîmes. Daar ontpopte Azouni zich de voorbije drie seizoenen met 79 wedstrijden en vier goals tot een vaste basiskracht. Azouni verzamelde voorlopig negen caps voor het Tunesisch nationaal team. © getty.

Yatabaré blijft optie voor Antwerp Antwerp heeft de hoop op Sambou Yatabaré (28) nog niet opgegeven. De Malinese international is nog steeds één van de kandidaten om het middenveld van de Great Old te versterken. "Antwerp is nog steeds een optie, maar de piste is minder actueel. Er is nog interesse van andere Belgische clubs en een team uit de Franse Ligue 1", gaf de sportief directeur van Werder Bremen Frank Baumann mee. Yatabaré traint momenteel individueel bij Werder. (SJH) © photo news.

Düsseldorf volgt Raman De Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf heeft een oogje op Benito Raman (22). De aanvaller viel zondag nog af bij Standard voor de partij tegen KV Mechelen en moest op de tribune plaatsnemen. Hij hoeft niet weg, maar past vooralsnog niet in de plannen van Sá Pinto. Voor Orlando Sá (29) is er interesse van Lokomotiv Moskou, maar Standard wil hem niet laten gaan. (SJH/FDZ) © photo news.