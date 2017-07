TT: "Neymar morgen medisch gekeurd" - Fellaini krijgt er dure concurrent bij - speler van Liverpool komt naar JPL

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Berghuis tekent voor vier jaar bij Feyenoord © anp. Feyenoord heeft Steven Berghuis definitief overgenomen van Watford. De Nederlandse club bereikte vandaag een akkoord met de Engelse club. De 25-jarige vleugelaanvaller tekent een verbintenis tot medio 2021.



Berghuis kwam vorig seizoen al op huurbasis voor Feyenoord uit. De negenvoudige Nederlandse international liet eind vorig seizoen al weten graag bij Feyenoord te blijven. Het duurde echter lang voordat de Rotterdamse leiding overeenstemming bereikte met Watford over een transfersom voor de aanvaller. Het contract van Berghuis bij de club uit de Premier League liep nog twee jaar door.



Met zeven doelpunten en zes assists had de oud-speler van FC Twente, VVV en AZ afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het binnenhalen van de eerste landstitel in achttien jaar met Feyenoord. OFFICIEEL | #BerghuisisBack ⚪️#Feyenoord pic.twitter.com/6ytASRwcvr — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 31 juli 2017

Man Utd plukt Nemanja Matic weg bij Chelsea Manchester United heeft de transfer van middenvelder Nemanja Matic aangekondigd. De Serviër komt over van kampioen Chelsea en tekende op Old Trafford een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra jaar. Matic wordt bij United herenigd met zijn vroegere coach José Mourinho. Met zijn transfer zou zo'n veertig miljoen euro gemoeid zijn.



De 28-jarige Matic werd in augustus 2009 naar Stamford Bridge gehaald. De Blues kochten de Serviër weg bij het Slovaakse MFK Kosice, maar verhuurden hem een zomer later - na een moeilijk debuutjaar - aan Vitesse. Benfica nam de Serviër in januari 2011 definitief over en het was in het Estadio da Luz dat Matic zich helemaal kon ontplooien. Chelsea kocht hem in de januari 2014 terug en ook op Stamford Bridge werd de middenvelder een belangrijke pion.



De 31-voudig Servisch international kwam de voorbije 3,5 seizoenen tot 151 optredens en behaalde twee landstitels (2015 en 2017) met de Blues. Door de komst van Tiemoué Bakayoko van Monaco de voorbije zomer, leek een basisplaats moeilijk te worden voor Matic.



Nemanja Matic is na Romelu Lukaku (Everton) en de Zweedse verdediger Victor Lindelöf (Benfica) de derde zomertransfer van de Mancunians. #MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO — Manchester United (@ManUtd) Mon Jul 31 00:00:00 MEST 2017

"AC Milan wil Zlatan" Keert Zlatan Ibrahimovic terug naar een oude liefde? Het zou zomaar kunnen. Volgens het Italiaanse Tuttosport heeft AC Milan zich namelijk gemengd in de strijd om de 35-jarige spits.



Zlatan is transfervrij en herstellende van een zware knieblessure. De Zweed speelde al van 2010 tot 2012 voor de Rossoneri. Zlatan kwam tussen 2010 en 2012 al uit voor AC Milan © epa.

Aboubakar Kamara (ex-Kortrijk) tekent bij Fulham De Fransman Aboubakar Kamara, een voormalige aanvaller van KV Kortrijk, zet zijn carrière verder bij Fulham. Hij tekende bij de club uit de Engelse Championship, waar Denis Odoi en Ibrahima Cissé voetballen, een contract voor vier jaar (met een jaar optie).



De 22-jarige Kamara komt over van de Franse tweedeklasser Amiens. Die club nam hem begin 2016 over van Kortrijk.



De aanvaller streek in de zomer van 2015 neer bij de Kerels, die hem weghaalden bij de beloften van Monaco. Kamara tekende voor drie jaar bij KVK maar maakte weinig indruk in het Guldensporenstadion. In twaalf competitiewedstrijden kwam hij niet tot scoren.



Bovendien viel zijn naam in een zedenzaak, waarna hij samen met ploegmaat Hervé Kagé tijdelijk op non-actief werd gesteld. Het verhaal over een groepsverkrachting bleek later verzonnen door het slachtoffer. The Club is delighted to announce the signing of forward Aboubakar Kamara from Amiens for an undisclosed fee.



¿ https://t.co/W7bjctWCPs pic.twitter.com/Gq77QFp87V — Fulham Football Club (@FulhamFC) Mon Jul 31 00:00:00 MEST 2017

"Neymar wordt morgen medisch gekeurd in Qatar" De mogelijke recordtransfer van Neymar naar PSG lijkt steeds meer vorm te krijgen. Meerdere Qatarese media berichten dat de Braziliaanse superster morgen medisch wordt gekeurd in Doha. Daarna zou hij nog een laatste keer rond de tafel zitten met PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi.



PSG heeft voor Neymar een transfersom van liefst 222 miljoen euro veil. Daarmee zou de aanvaller van FC Barcelona met voorsprong de duurste voetballer in de geschiedenis worden. In Parijs ligt voor de 25-jarige Neymar een jaarsalaris van 30 miljoen euro klaar.



Neymar vertoeft momenteel in het Chinese Shanghai voor een promotoer. Afgelopen weekend won hij met Barça in Miami een veredelde 'Clasico' tegen Real Madrid met 3-2. Mogelijk werd dat de laatste wedstrijd van de Braziliaan in het Catalaanse shirt. © photo news.

Eupen informeerde naar Leye Wat met Mbaye Leye? De spits verkommert momenteel nog steeds in de B-kern van Zulte Waregem. De vraagprijs van Essevee (500.000 euro voor Belgische clubs) schrikt heel wat teams af. Alleen KAS Eupen polste enkele weken geleden bij de bekerwinnaar. Ook tussen Leye en Eupen vonden al verkennende telefoongesprekken plaats. Maar van een akkoord is er voorlopig nog geen sprake. (VDVJ) © photo_news.

Hellas Verona denkt aan Milicevic Na Stefan Mitrovic (Sampdoria) geniet nu ook Danijel Milicevic (31) belangstelling uit Italië. Hellas Verona is gecharmeerd door de Bosnische international van AA Gent. Milicevic, die bij de Buffalo's nog een contract heeft tot 2019, staat niet weigerachtig tegenover een transfer, als de komende weken - wanneer iedereen fit is - zou blijken dat hij niet langer eerste keuze is.



Voorts wil FC Valenciennes Simon Diedhiou (26). De Senegalese spits kwam afgelopen seizoen op uitleenbasis uit voor Moeskroen en vertoeft tegenwoordig in de Gentse B-kern. Valenciennes deed al een voorstel, maar een akkoord op clubniveau is er nog niet. (NP/RN) © belga.

Nieuwe verdediger voor Gent Hein Vanhaezebrouck krijgt er vandaag alvast één defensieve versterking bij. AA Gent had al een akkoord met het Franse Niort over de 22-jarige Dylan Bronn, maar de speler zelf vroeg vorige week nog enkele dagen bedenktijd. Intussen bezocht de in Frankrijk geboren Tunesiër AA Gent en legde hij er zijn medische testen af. Bronn hakte dit weekend de knoop door en tekent vandaag een contract voor 4 jaar bij AA Gent. De transfersom bedraagt om en bij 1 miljoen euro.



Vanhaezebrouck is blij met de komst van Bronn, maar hij waarschuwt dat men niet mag verwachten dat hij meteen uitgroeit tot de nieuwe leider van de defensie. "Dylan is nog heel jong. Hij heeft veel potentieel, maar hij moet nog stappen zetten. We moeten hem niet meteen voor de leeuwen gooien, want dan riskeren we hem te verbranden." Met de komst van Bronn heeft Vanhaezebrouck wel één optie meer voor zijn gecontesteerde defensie. (NP/RN) Bienvenue Dylan Bronn! https://t.co/fv56hNJ8Q1 #kaagent #JPL #transfer pic.twitter.com/LKkFRwHztF — KAA Gent (@KAAGent)