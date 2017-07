TT: Keert Van Damme terug naar België? - Verdedigende versterking voor AA Gent

Door: redactie

31/07/17 - 06u22

© getty.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Na Stefan Mitrovic (Sampdoria) geniet nu ook Danijel Milicevic (31) belangstelling uit Italië. Hellas Verona is gecharmeerd door de Bosnische international van AA Gent. Milicevic, die bij de Buffalo's nog een contract heeft tot 2019, staat niet weigerachtig tegenover een transfer, als de komende weken - wanneer iedereen fit is - zou blijken dat hij niet langer eerste keuze is. Voorts wil FC Valenciennes Simon Diedhiou (26). De Senegalese spits kwam afgelopen seizoen op uitleenbasis uit voor Moeskroen en vertoeft tegenwoordig in de Gentse B-kern. Valenciennes deed al een voorstel, maar een akkoord op clubniveau is er nog niet. (NP/RN)

Hein Vanhaezebrouck krijgt er vandaag alvast één defensieve versterking bij. AA Gent had al een akkoord met het Franse Niort over de 22-jarige Dylan Bronn, maar de speler zelf vroeg vorige week nog enkele dagen bedenktijd. Intussen bezocht de in Frankrijk geboren Tunesiër AA Gent en legde hij er zijn medische testen af. Bronn hakte dit weekend de knoop door en tekent vandaag een contract voor 4 jaar bij AA Gent. De transfersom bedraagt om en bij 1 miljoen euro. Vanhaezebrouck is blij met de komst van Bronn, maar hij waarschuwt dat men niet mag verwachten dat hij meteen uitgroeit tot de nieuwe leider van de defensie. "Dylan is nog heel jong. Hij heeft veel potentieel, maar hij moet nog stappen zetten. We moeten hem niet meteen voor de leeuwen gooien, want dan riskeren we hem te verbranden." Met de komst van Bronn heeft Vanhaezebrouck wel één optie meer voor zijn gecontesteerde defensie. (NP/RN)

Van Damme op weg naar Antwerp

Antwerp zet alles in het werk om Jelle Van Damme (33) naar de Bosuil te halen. Luciano D'Onofrio legde de eerste contacten al en deed hem een concreet én interessant voorstel. Zo blijft D'Onofrio in een vijver met oude bekenden vissen.



Met Jelle Van Damme heeft hij zijn zinnen gezet op de vroegere kapitein van Standard. Hij is aan zijn tweede seizoen bij LA Galaxy bezig en schopte het daar tot kapitein. Hij werd ook voor de tweede keer geselecteerd voor het All-Starteam. Zijn contract loopt er eind dit jaar af. Van Damme was initieel ook van plan dat uit te doen. Alleen gaf hij eerder al aan dat hij in de States zijn kinderen Cruz en Cleo mist.



Net als in 2010 - toen Van Damme het bij Wolverhampton niet naar zijn zin had - biedt D'Onofrio een oplossing in de vorm van een contract van twee jaar bij Antwerp. Op die manier kan Van Damme weer in eigen land komen voetballen en herenigd worden met zijn zoon en dochter.



Van Damme speelde dit weekend nog voor LA Galaxy. In de partij tegen Seattle werd hij in de slotfase uitgesloten met een tweede gele kaart. Dat was mogelijk zijn laatste wedstrijd in de MLS. D'Onofrio wil de transfer van Van Damme snel afronden. Het is dus best mogelijk dat hij deze week al op de Bosuil tekent. (SJH/TTV)