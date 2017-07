Nederland voorbij Zweden naar halve finales EK vrouwenvoetbal

Bewerkt door: MH

29/07/17 - 21u24 Bron: Belga

© photo news.

Nederland heeft zich vandaag in eigen land geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal voor vrouwen. De Oranje Leeuwinnen klopten in Doetinchem Zweden met 2-0.

Lieke Martens (33.) en Vivianne Miedema (64.) namen de Nederlandse goals voor hun rekening. In de halve finales wacht Nederland de winnaar van de kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk.



Nederland kroonde zich in de groepsfase tot winnaar van poule A met een perfect rapport. De Nederlandse vrouwen klopten Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0) en België (2-1). De Red Flames eindigden in de groep op de derde plaats en moesten dus naar huis.