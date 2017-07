TT: Conte: "Hazard blijft bij ons" - Mitrovic geniet interesse vanuit Italië - Anderlecht stalt overbodige spits in Israël

Door: redactie

28/07/17 - 06u21

© getty.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Conte: "Ja, Hazard blijft bij ons" Barcelona wil graag Philippe Coutinho van Liverpool indien de miljoenentransfer van Neymar naar PSG voor 212 miljoen euro plaatsvindt. Op de Spaanse radio werd ook Eden Hazard (26) aan Barca gelinkt, maar daar is weinig van aan op dit moment. "Daar weet ik niks van", zegt ook Antonio Conte. "In het verleden las ik veel over Hazard en Real, nu gaat het over Barcelona. Dat is de markt zeker? Wat ik kan zeggen: blijft Hazard bij ons? Ja. Hij is gelukkig hier en zal ook komend seizoen voor Chelsea spelen." Hazard herstelt momenteel van een enkelbreuk. Hij traint alweer met de bal, maar raakt niet fit voor de start van de Premier League. Met Real waren er destijds verkennende gesprekken, maar een transfer kwam niet van de grond. Lees ook Herbeleef TT van 27 juli met contractverlenging van Nainggolan

Nieuwe ploegmakker voor Jelle Van Damme Los Angeles Galaxy, het Amerikaanse team van aanvoerder Jelle Van Damme, heeft zich versterkt met de Mexicaanse international Jonathan dos Santos. De 27-jarige middenvelder komt over van Villarreal.



Jonathan dos Santos is de jongere broer van Giovani Dos Santos, de 28-jarige aanvaller die in 2015 Villarreal ruilde voor Galaxy. Beide Mexicanen zijn jeugdproducten van FC Barcelona.



LA Galaxy staat pas negende in de Western Conference van de Major League Soccer (MLS) en besliste daarom donderdag zijn trainer Curt Onalfo te ontslaan na vijf nederlagen op rij. In zijn plaats kwam Sigi Schmid, die het team eerder leidde tussen 1999 en 2004. IT¿S OFFICIAL: The #LAGalaxy have signed @jona2santos: https://t.co/2dYNzJlROy #BienveniDosSantos pic.twitter.com/8jAROO2rbx — LA Galaxy (@LAGalaxy)

Sampdoria toont interesse in Mitrovic Een Italiaans avontuur lonkt voor Stefan Mitrovic (27). Sampdoria toont interesse in de centrale verdediger. De club van gewezen Gouden Schoen Dennis Praet ziet in de Serviër de beoogde versterking achterin. Sampdoria zal wel moeten afrekenen met enkele andere ploegen uit de serie A, want die hebben ook de naam van Mitrovic aangestipt. Zijn bestemming mag dan op dit moment nog onduidelijk zijn, het is geen geheim dat de 11-voudige international zich klaar voelt voor een nieuwe stap. (NP)