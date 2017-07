Engeland en Spanje naar kwartfinales EK voor vrouwen

Door: redactie

28/07/17 - 00u03

Toni Duggan aan het feest. © getty.

De voetbalsters van Engeland hebben zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het EK in Nederland. Ze wonnen in Tilburg ook het derde groepsduel. Toni Duggan en Nikita Parris maakten het verschil tegen Portugal: 2-1. Engeland, winnaar van poule D, stuit zondag in de kwartfinales op Frankrijk, dat als tweede eindigde in groep C.