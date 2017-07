Verenigde Staten pakken in eigen land zesde eindzege van de Gold Cup

Door: redactie

De Verenigde Staten hebben woensdagnacht in Santa Clara voor de zesde keer de Gold Cup gewonnen. De ploeg van coach Bruce Arena versloeg in de finale van het tweejaarlijks kampioenschap voor landen uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied Jamaica met 2-1.

De VS kwamen op slag van de rust op 1-0 door Jozy Altidore. De spits schoot een vrije trap over de muur in de linkerbovenhoek, onhoudbaar voor Jamaica-doelman Dwayne Miller. Halverwege de tweede helft kwamen de Jamaicanen op gelijke hoogte. Je-Vaughn Watson nam een corner meteen op zijn voet en volleyde de bal binnen.



Vlak voor tijd sloegen de Amerikanen nog eens toe. Met een afstandsschot bracht Jordan Morris de Gold Cup, na de zege van Mexico in 2015, weer terug naar de VS.