TT: Nainggolan verlengt contract bij AS Roma tot 2021 - Manchester United denkt aan Dendoncker

Door: redactie

27/07/17 - 20u10

Nainggolan en Monchi. © rv.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nainggolan verlengt contract bij AS Roma tot 2021 Radja Nainggolan lijkt nog niet meteen van plan te zijn om AS Roma te verlaten. De Rode Duivel heeft zijn contract in de Italiaanse hoofdstad immers verlengd tot 2021. Er was flink wat (Engelse) interesse in de 29-jarige middenvelder en de onderhandelingen tussen Roma en 'Il Ninja' sleepten al een tijdje aan, maar Nainggolan kiest er dus toch voor om in het Stadio Olimpico te blijven. UFFICIALE ✍️ @OfficialRadja rinnova fino al 2021 https://t.co/JvmXKuXIN2#Radja2021 #ASRoma #Nainggolan pic.twitter.com/0TCRusMnlM — AS Roma (@OfficialASRoma) 27 juli 2017

Dante Vanzeir langer bij Racing Genk Racing Genk heeft de contractverlenging van Dante Vanzeir bekendgemaakt. De 19-jarige Vanzeir had nog een contract tot 2020 bij de Limburgers, maar dat werd nu verlengd tot 2021.



Vanzeir speelt al sinds zijn zevende bij de jeugd van Racing Genk. Vorig jaar werd de aanvaller afgeremd door een zware knieblessure, maar hij speelde zich in de voorbereiding opnieuw in de kijker met enkele doelpunten.



Vanzeir liet twee jaar geleden voor het eerst van zich horen op het WK U17 in Chili. Hij maakte toen een doelpunt in de 3-2 overwinning tegen Mexico in de kleine finale, waardoor België het brons veroverde. Congrats Dante! #krcgenk https://t.co/kmGOCBM5ep — KRC Genk (@KRCGenkofficial) 27 juli 2017

Zulte Waregem huurt doelman Nicola Leali van Juventus De Italiaan Nicola Leali is de nieuwe doelman van Zulte Waregem. Dat kondigde Essevee vandaag officieel aan op de clubwebsite. De 24-jarige Leali wordt voor één seizoen gehuurd van de Italiaanse topclub Juventus. Zulte Waregem kon ook een aankoopoptie afdwingen.



"Het gesprek met de sportieve staf overtuigde me om voor deze club te kiezen", verklaarde de Italiaanse goalie. "Het vooruitzicht van Europees voetbal is een grote motivatie."



Leali werd vorig seizoen door Juventus uitgeleend aan het Griekse Olympiakos. Hij speelde alle wedstrijden in de Europa League voor de club uit Piraeus en speelde ook dertien wedstrijden in de competitie. In de Europa League werd Olympiakos in de achtste finales uitgeschakeld door het Turkse Besiktas, in de competitie werd het kampioen met zes punten voorsprong op PAOK Saloniki.



Voor Zulte Waregem is Leali na verdedigers Michaël Heylen (Anderlecht) en Sandy Walsh (Racing Genk), middenvelders Nill De Pauw (Guingamp), Gertjan De Mets (KV Kortrijk), Ben Reichert (Hapoel Tel Aviv), Julien De Sart (Zulte Waregem, huur), Idrissa Doumbia (Anderlecht, huur) en Fredrik Oldstrup Jensen (Odds BK) en spitsen Ivan Saponjic (Benfica, huur), Peter Olayinka (AA Gent, huur) en Aaron Leya Iseka (Anderlecht, huur) de twaalfde aanwinst. © getty.

Nuytinck naar Udinese Bram Nuytinck verlaat Anderlecht voor Udinese, zo heeft Herman Van Holsbeeck zopas bevestigd. De centrale verdediger, die nog maar net fit is na een vervelende en aanslepende achillespeesblessure, heeft zijn transfer dus beet. Door Nuytinck te verkopen vangt paars-wit nog een transfersom voor de Nederlander van 27, die volgende zomer einde contract was.



Het vertrek van Nuytinck zorgt er ook voor dat Anderlecht een versnelling hoger is geschakeld op de transfermarkt in de zoektocht naar een extra verdediger. Liefst één die ook zou kunnen depanneren op de linkerflank, waar Obradovic momenteel geen concurrentie heeft, al bekijkt paars-wit momenteel meerdere pistes. (NVK/PJC) © belga.

Fiorentina aast op Markovic Lazar Markovic mag weg bij Liverpool en heeft enkele clubs voor het uitkiezen. Fiorentina zou volgens Britse media de belangrijkste gegadigde zijn en zou al een bod van bijna 18 miljoen euro hebben gedaan. Liverpool nam de Servische middenvelder in de zomer van 2014 voor 25 miljoen euro over van Benfica, maar de flankspeler werd geen succes op Anfield Road. Hij werd achtereenvolgens verhuurd van Fenerbahçe, Sporting Lissabon en Hull City. De 23-jarige Markovic heeft nog een contract tot de zomer van 2019 bij Liverpool.



Ook Watford zou azen op de Serviër. Met het aanstaande vertrek van Steven Berghuis naar Feyenoord verlaat er immers een flankspeler Vicarage Road. © getty.

Obbi Oulare wordt nieuwe Antwerp-spits Obbi Oulare wordt nieuwe aanvaller van Antwerp. De 21-jarige Belg, die de tweede helft van vorig seizoen voor Willem II speelde als huurling van Watford, gaat nu - eveneens op huurbasis - aan de slag bij Antwerp.



De naar de hoogste Belgische divisie gepromoveerde club probeert Oulare nog speelgerechtigd te krijgen voor de openingswedstrijd van het seizoen, morgen tegen Anderlecht.



Bij Willem II speelde Oulare vorig seizoen elf competitieduels, waarin hij drie doelpunten maakte en goed was voor drie assists. Eerder speelde de aanvaller bij Club Brugge en Zulte Waregem. Voor wie nog twijfelde: @ObbiOulare wordt de nieuwe spits van @official_rafc #rafc #ANTAND (met @Jonasvdv_) pic.twitter.com/vxEnUrzxWT — Stijn Joris (@stijnjorisfh) Thu Jul 27 00:00:00 MEST 2017

Antonio Conte prijst Harry Kane: "Hij is minstens 100 miljoen pond waard" Harry Kane is volgens Antonio Conte minstens 100 miljoen pond (ongeveer 111,8 miljoen euro) waard op de huidige transfermarkt. De manager van Chelsea gaf tegenover The Guardian toe dat hij een groot bewonderaar is van de spits van Tottenham.



"Ik vind Kane op dit moment een van de beste spitsen van de wereld. Als ik nu op zoek was naar een spits ging ik voor hem. Hij is een complete aanvaller,'' aldus de Italiaan. © getty. © photo news.