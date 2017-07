TT: Manchester United aast op Dendoncker - Nuytinck op weg naar Italië

Door: redactie

27/07/17 - 06u18

© photo news.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nuytinck dicht bij Udinese

De kans is reëel dat Bram Nuytinck Anderlecht verlaat. De centrale verdediger, die nog maar net fit is na een vervelende en aanslepende achillespeesblessure, staat in de belangstelling van Udinese. Zowel club als speler hebben wel oren naar het voorstel. Door Nuytinck te verkopen kan paars-wit nog een transfersom vangen voor de Nederlander van 27, die volgende zomer einde contract is. De speler zelf is er zich dan weer van bewust dat hij komend seizoen wellicht als eerste invaller zal fungeren. Bovendien is Udinese een ploeg met naam in de Serie A, de competitie bij uitstek waar verdedigers kunnen uitblinken.



Het nakende vertrek van Nuytinck zorgt er ook voor dat Anderlecht een versnelling hoger is geschakeld op de transfermarkt in de zoektocht naar een extra verdediger. Liefst één die ook zou kunnen depanneren op de linkerflank, waar Obradovic momenteel geen concurrentie heeft, al bekijkt paars-wit momenteel meerdere pistes. (NVK/PJC)