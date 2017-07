TT: Man United aast op Dendoncker, die 38 miljoen euro moet kosten - Nuytinck verkast naar Italië - Antwerp heeft nieuwe spits beet

Door: redactie

27/07/17 - 08u11

© photo news.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Bram Nuytinck verlaat Anderlecht voor Udinese, zo heeft Herman Van Holsbeeck zopas bevestigd. De centrale verdediger, die nog maar net fit is na een vervelende en aanslepende achillespeesblessure, heeft zijn transfer dus beet. Door Nuytinck te verkopen vangt paars-wit nog een transfersom voor de Nederlander van 27, die volgende zomer einde contract was. Het vertrek van Nuytinck zorgt er ook voor dat Anderlecht een versnelling hoger is geschakeld op de transfermarkt in de zoektocht naar een extra verdediger. Liefst één die ook zou kunnen depanneren op de linkerflank, waar Obradovic momenteel geen concurrentie heeft, al bekijkt paars-wit momenteel meerdere pistes. (NVK/PJC)

Lazar Markovic mag weg bij Liverpool en heeft enkele clubs voor het uitkiezen. Fiorentina zou volgens Britse media de belangrijkste gegadigde zijn en zou al een bod van bijna 18 miljoen euro hebben gedaan. Liverpool nam de Servische middenvelder in de zomer van 2014 voor 25 miljoen euro over van Benfica, maar de flankspeler werd geen succes op Anfield Road. Hij werd achtereenvolgens verhuurd van Fenerbahçe, Sporting Lissabon en Hull City. De 23-jarige Markovic heeft nog een contract tot de zomer van 2019 bij Liverpool. Ook Watford zou azen op de Serviër. Met het aanstaande vertrek van Steven Berghuis naar Feyenoord verlaat er immers een flankspeler Vicarage Road.

Antonio Conte prijst Harry Kane: "Hij is minstens 100 miljoen pond waard"

Harry Kane is volgens Antonio Conte minstens 100 miljoen pond (ongeveer 111,8 miljoen euro) waard op de huidige transfermarkt. De manager van Chelsea gaf tegenover The Guardian toe dat hij een groot bewonderaar is van de spits van Tottenham.



"Ik vind Kane op dit moment een van de beste spitsen van de wereld. Als ik nu op zoek was naar een spits ging ik voor hem. Hij is een complete aanvaller,'' aldus de Italiaan.