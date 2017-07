Franse voetbalsters ontsnappen in Breda op EK voor vrouwen

SW

De Franse voetbalsters hebben vandaag in Breda de kwartfinales bereikt op het EK. Zwitserland leek op weg naar een stunt tegen de nummer drie van de wereldranglijst. Met elf tegen tien stonden de Zwitserse vrouwen lang met 1-0 voor. Camille Abily schoot Frankrijk een kwartier voor tijd uit een vrije trap alsnog naar de laatste acht. De groepswinst in poule C ging naar Oostenrijk, dat in Rotterdam met 3-0 won van IJsland.