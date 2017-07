TT: Man City mengt zich in strijd om Mbappé, Genk-verdediger in beeld bij Sampdoria

Door: redactie

26/07/17 - 06u18

© kos.

Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws.

Ook Man City praat met Monaco over Mbappé Manchester City zou volgens Daily Mirror wel eens Kylian Mbappé voor de neus van Real Madrid weg kunnen kapen. City zou in gesprek zijn met AS Monaco over een deal van 143 miljoen pond (160 miljoen euro).



Volgens Marca hebben Real en Monaco al een principe-akkoord over de 18-jarige aanvaller. Real zou liefst 180 miljoen euro (160 miljoen plus 20 miljoen aan bonussen) neerleggen. De Frans international werd ook in verband gebracht met Arsenal, Liverpool en Paris Saint-Germain. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van 25 juli met PSG dat zwijgt over Neymar en akkoord van 180 miljoen over Mbappé

