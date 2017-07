Herbeleef TT van 26 juli met Hamburg dat doorduwt voor Denswil

Door: redactie

Denswil, geflankeerd door Palacios (links) en Dennis, na zijn prima goal tegen Basaksehir. © photo news.

Hamburg duwt door voor Denswil Het is het Duitse Hamburg menens wat Stefano Denswil betreft. De Bundesligaclub stuurde vandaag een delegatie naar Brugge, waar HSV zijn target van dichtbij ging bekijken. Hamburg wil ongeveer 7 miljoen euro betalen voor de verdediger die intussen topprioriteit is voor de Duitsers, al hoopt Club voorlopig een forser bedrag te vangen.

Arslanagic naar Antwerp Antwerp heeft een achtste inkomende transfer gerealiseerd. Dino Arslanagic (24) komt de verdediging versterken. Zo blijft D'Onofrio in een bekende vijver vissen. In 2011 haalde de nieuwe sterke man van Antwerp Arslanagic nog naar Standard, waar hij nooit uitgroeide tot titularis, maar wel meer dan 100 wedstrijden speelde. In januari verkaste hij naar Moeskroen, dat hij mee aan het behoud hielp. Antwerp betaalt 400.000 euro voor Arslanagic, die voor drie jaar tekent op de Bosuil. (SJH/PJC) Vandaag mogen we Dino Arslanagic nog voorstellen als nieuwkomer in de defensie! #COYR #WelkomDinohttps://t.co/qXxQDHKWaq — Royal Antwerp FC (@official_rafc) Wed Jul 26 00:00:00 MEST 2017 © photo news.

Moeskroen legt met Mohamed Aidara al elfde versterking vast Excelsior Moeskroen heeft vandaag de komst van Mohamed Aidara aangekondigd. De Franse Senegalees maakt transfervrij de overstap van het tweede elftal van het Duitse Werder Bremen. Hij ondertekende een contract van een jaar met een optie voor nog een bijkomend seizoen bij de Henegouwers.



De 27-jarige verdedigende middenvelder speelde vorig seizoen veertien wedstrijden voor het tweede elftal van Werder Bremen, dat in de Duitse derde klasse actief is. Aidara trainde al enkele weken mee bij Moeskroen en kon de technische staf uiteindelijk overtuigen van zijn kwaliteiten.



Voor Moeskroen betekent de komst van Aidara al de elfde versterking tijdens deze zomermercato. Eerder kwamen ook Sébastien Locigno, Artur Jorge (gehuurd van Braga), Logan Bailly, Bruno Godeau, Omar Govea (gehuurd van Porto), Jonathan Bolingi (gehuurd van Standard), Jean Butez, Clément Libertiaux, Yannis Mbombo en Selim Amallah de club versterken. Mohamed Aidara rejoint l'Excel! Bienvenue à lui! pic.twitter.com/CqNgYn5c2q — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) Wed Jul 26 00:00:00 MEST 2017

Barcelona heeft meer dan 80 miljoen over voor Coutinho Barcelona doet er alles aan om Philippe Coutinho in te lijven. Volgens verschillende media in Spanje heeft de Catalaanse club vandaag een akkoord bereikt met de Braziliaan.



Barcelona wacht nu op toestemming van Liverpool. De Engelse club weigerde al een bod van 80 miljoen op Coutinho. Barcelona zou bereid zijn nog meer geld voor Coutinho uit te geven.Coutinho is een goede vriend van Neymar, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Mogelijk kan de komst van Coutinho zijn landgenoot verleiden tot een langer verblijf bij Barcelona. © getty.

Leali en Kastanos vandaag officieel De koophonger van Zulte Waregem is nog niet gestild. Essevee staat immers op het punt om nog twee versterkingen te halen. Doelman Nicola Leali en aanvallende middenvelder Grigoris Kastanos worden -als alles goed gaat- later vandaag officieel voorgesteld door de club van trainer Francky Dury.



Juventus plukte de stevige doelman (1m90, 88kg) in 2012 voor 3,8 miljoen euro weg bij Brescia. Al kwam de Italiaanse jeugdinternational nooit in actie voor de Oude Dame - hij werd vijf seizoenen uitgeleend. Bij Cesena en Frosinone deed hij ervaring op in de Serie A, vorig seizoen volgde een avontuur bij Olympiakos. Leali speelde 13 competitiematchen voor de Griekse topclub en mocht zich bewijzen in de Europa League. Aan de Gaverbeek moet hij vol de concurrentiestrijd met Bossut aangaan.



Kastanos is een aanvallende middenvelder en de Cyprioot was ook al acht keer A-international. Net als Leali zou hij worden gehuurd met aankoopoptie. Leali. © getty.

Ramón Calderé verlaat STVV Ramon Calderé, samen met Chris O'Loughlin assistant-coach bij STVV, verlaat de club omwille van familiale redenen en keert terug naar Spanje. Eerder lag hij al onder vuur omdat hij enkel de Spaanse taal sprak en zijn inbreng quasi nihil zou zijn. Het is nog niet duidelijk of STVV op zoek gaat naar een opvolger. In dat geval kan het best zijn dat Patrick Van Kets, vorig seizoen T2 onder Leko en nu aan de slag bij de STVV-jeugd, diens plaats inneemt. (FKS) © photo news.

Degradant Hull City versterkt zich met Ondrej Mazuch (ex-Anderlecht) Hull City, dat het afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League, heeft woensdag Ondrej Mazuch voorgesteld als nieuwe aanwinst. De Tsjechische verdediger komt over van Sparta Praag en was de voorbije weken al op proef bij het team van coach Leonid Slutskiy.



De 28-jarige Mazuch brak in 2006 in eigen land door bij zijn opleidingsclub FC Brno. Fiorentina plukte de verdediger weg, maar liet hem na twee seizoenen en nauwelijks twee optredens alweer vertrekken naar Anderlecht. In Brussel ontpopte Mazuch zich tweeëneenhalf seizoen lang als een basisspeler, waarop een transfer naar Dnipro Dnipropetrovsk volgde.



Mazuch's avontuur in Oekraïne werd echter geen overdonderend succes. Na opnieuw tweeëneenhalf seizoen verliet de Tsjech Dnipro transfervrij en was enkele maanden clubloos. Sparta Praag pikte de viervoudig Tsjechisch international opnieuw op en Mazuch hervond er zijn vorm. ¿¿ | Ond¿ej Mazuch had this message for @HullCity fans after penning a two-year permanent deal this morning #WelcomeOnd¿ej pic.twitter.com/0GevNbeUHo — Hull City (@HullCity)

Sporting Lokeren strikt jonge middenvelder Sporting Lokeren heeft woensdag de komst van de Amerikaan Juan Pablo Torres aangekondigd. De woensdag 18 jaar geworden Torres tekende op Daknam een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een seizoen.



"Het is natuurlijk een enorme stap, op alle vlak", legde Torres uit. "Maar ik wil het echt waarmaken als voetballer en dan is Europa toch een nuttige stap. Ik doe er alles aan om me zo snel mogelijk aan te passen aan het leven hier in het algemeen en het voetbal in het bijzonder. Ik ben trots dat ik mij nu speler van Sporting Lokeren mag noemen."



Torres is een Amerikaan met Colombiaanse roots. In april van dit jaar kwam de centrale middenvelder al eens kortstondig testen op Daknam. Omdat die test positief verliep, kreeg hij de kans zich tijdens de voorbije voorbereiding aan te passen aan het Europese niveau.



Sporting Lokeren start de Jupiler Pro League zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge (om 18u00). De wedstrijd wordt beschouwd als een risicowedstrijd en dat maakt dat er op de dag van de wedstrijd geen tickets meer gekocht kunnen worden. OFFICIEEL: @juanptorres7 tekende zonet zijn contract voor 3 seizoenen bij Sporting Lokeren! #WelcomeTorres

➡️ https://t.co/cyX64GsKu2 pic.twitter.com/zjyQ5Raw1V — Sporting Lokeren (@KSCLokeren) 26 juli 2017

Zulte Waregem strikt Deense middenvelder Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Deense middenvelder Fredrik Oldstrup Jensen. Jensen komt over van het Noorse Odds BK en tekende aan de Gaverbeek een contract voor vier seizoenen.



"Ik wil deze uitdaging met beide handen grijpen", legde Jensen uit bij zijn presentatie. "Zulte Waregem biedt mij de kans om in een sterke competitie te voetballen. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit die deze club uitstraalt. Met de competitiestart voor de deur wil ik me zo snel mogelijk integreren en de andere spelers leren kennen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat vlot zal verlopen." TRANSFER ¿¿ Fredrik Oldrup Jensen komt over van @oddsbk. De Noor tekent voor 4 seizoenen bij #TeamEssevee. Velkommen! https://t.co/EH8XwBLe0f pic.twitter.com/thBbljUUak — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) Tue Jul 25 00:00:00 MEST 2017

Piqué: "Foto met Neymar was mijn persoonlijke mening. Ik wil dat hij blijft" FC Barcelona gaf vannacht een persconferentie voor de wedstrijd in de VS tegen Washington DC. Gerard Piqué en Javier Mascherano kregen vooral vragen over Neymar. Vertrekt hij nu wel of niet bij Barcelona? Piqué twitterde zondag een foto met Neymar met de tekst: "Hij blijft." Op die persconferentie lichtte Piqué de foto toe: "Dat was niets officieels, niet opgelegd van bovenaf. Het was gewoon mijn gevoel. Ik wil graag dat Neymar blijft. En Barcelona moet er alles aan doen om hem voor de ploeg te behouden." Se queda. pic.twitter.com/RtPHUr9iTH — Gerard Piqué (@3gerardpique) Sun Jul 23 00:00:00 MEST 2017

Ook Man City praat met Monaco over Mbappé Manchester City zou volgens Daily Mirror wel eens Kylian Mbappé voor de neus van Real Madrid weg kunnen kapen. City zou in gesprek zijn met AS Monaco over een deal van 143 miljoen pond (160 miljoen euro).



Volgens Marca hebben Real en Monaco al een principe-akkoord over de 18-jarige aanvaller. Real zou liefst 180 miljoen euro (160 miljoen plus 20 miljoen aan bonussen) neerleggen. De Frans international werd ook in verband gebracht met Arsenal, Liverpool en Paris Saint-Germain. © kos. © photo news.