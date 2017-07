Club van John Bico heeft nog geen stadion en wacht op uitspraak Brusselse rechtbank en BAS

DM

White Star Brussel heeft nog steeds geen zekerheid omtrent zijn stadion voor komend seizoen. De Brusselse amateurclub wacht op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep omtrent de exploitatie van het Edmond Machtensstadion, zo bevestigde Michel Eylenbosch van White Star vandaag aan Belga.

Normaal gezien moest WS Brussel vanaf 1 juli, op bevel van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, zijn biezen pakken uit het Edmond Machtensstadion. Dat complex wordt gedeeld met RWDM, dat net als White Star komend seizoen actief is in de tweede amateurdivisie. De gemeente Molenbeek, de eigenaar van het Edmond Machtensstadion, had in mei beslist de huurovereenkomst met WS Brussel stop te zetten. Volgens het gemeentebestuur kwam de club haar financiële verplichtingen niet na. De club van John Bico legde zich echter niet neer bij de beslissing van het gemeentebestuur en startte een rechtszaak tegen de uitsluiting. De voorzitter van het Hof van Beroep in Brussel gaf White Star in afwachting van een definitieve uitspraak gelijk. "Op straffe van een boete van 25.000 euro per inbreuk werd de gemeente Molenbeek verplicht de huurovereenkomst na te leven", liet WS Brussel begin juli weten in een gepeperd persbericht. Afgelopen donderdag bepleitten Bico en co hun zaak voor het Brussels Hof van Beroep, in de loop van de week wordt een definitieve uitspraak verwacht.

Ook klacht tegenover Lierse wordt deze week afgehandeld

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) spreekt zich ten laatste vrijdag uit over de klacht van amateurclub White Star Brussel tegen SK Lierse. Dat heeft Herman Verbist, voorzitter van het BAS, na een zitting van twee uur gezegd. De arbiters moeten nagaan of de transfers van Aurélien Joachim en Mike Vanhamel naar de Pallieters reglementair zijn verlopen.



De Luxemburgse aanvaller en doelman Vanhamel sloten op 1 juli 2016 aan bij SK Lierse nadat ze hun contract bij White Star hadden ontbonden "wegens zware fouten in hoofde van de club-werkgever". Bico en co betwistten die gang van zaken en legden klacht neer. Via het BAS hopen ze een transfersom van zo'n 400.000 euro te recupereren.



De Pallieters voelen zich gesterkt door vonnissen van de Arbeidsrechtbank van Brussel in het najaar van 2016. White Star werd veroordeeld omdat het de lonen van Joachim en Vanhamel niet had uitbetaald. Die inbreuk leverde de Brusselaars vorig seizoen ook een door de voetbalbond opgelegde schorsing van sportactiviteiten op.



Voor WS Brussel namen algemeen manager Bico en operations manager Michel Eylenbosch de honneurs waar. SK Lierse liet zich vertegenwoordigen door advocaat Grégory Ernes. De voetbalbond, die de transfers naar Lierse goedkeurde, stuurde advocaat Audry Stévenart naar de zitting, die een uur later dan gepland van start ging. Eén van de drie arbiters had zich immers van datum vergist en kwam pas later aan in het gebouw van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).



Na afloop van de twee uur durende debatten wilde geen van de partijen een reactie kwijt. Vrijdag maakt het BAS zijn uitspraak bekend, uiterlijk twee weken later volgt de motivering.