Spaanse bondsvoorzitter blijft in de cel en wordt voor één jaar geschorst

25/07/17

De Spaanse overheid heeft de opgepakte voorzitter van de voetbalbond, Angel María Villar, geschorst. De 67-jarige Bask, die 29 jaar de leiding had over de nationale voetbalbond RFEF, werd vorige week opgepakt op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering. Villar zit sindsdien achter de tralies.