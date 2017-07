Bondscoach Serneels blikt daags na uitschakeling met fierheid terug op parcours Red Flames

Door: redactie

De Red Flames hebben de groepsfase op hun eerste EK niet overleefd, maar toch is bondscoach Ives Serneels een tevreden man. "We mogen fier zijn op wat we de voorbije twee maanden hebben neergezet, met als apotheose deze drie EK-matchen", vertelde hij in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke.

België verloor maandagavond de cruciale laatste groepsmatch tegen gastland Nederland met 1-2. "Na de wedstrijd overheerste natuurlijk de ontgoocheling. Maar we moeten ook realistisch zijn. We hebben tegen drie tegenstanders van een hoog niveau gespeeld (Denemarken, Noorwegen en Nederland) en we hebben tot de laatste minuut voor de kwalificatie geknokt. Een dag later, met wat tijd ertussen, denk ik dat we mogen fier zijn op wat we de voorbije twee maanden hebben neergezet, met als apotheose deze drie EK-matchen. De wisselwerking tussen de groep, de staf en het publiek was uitstekend. We hebben momenten beleefd die we nooit meer zullen vergeten."



"We hebben geprobeerd maximaal te profiteren", vervolgde Serneels. "We hebben samen gelachen, hebben veel tijd met elkaar doorgebracht en zijn blij dat we op topniveau hebben kunnen aantreden. Het is een hele mooie periode geweest."



De Red Flames zetten het vrouwenvoetbal in België meer dan ooit op de kaart. "Dat was ook ons doel", aldus de bondscoach. "Hopelijk zorgen onze prestaties ervoor dat er wordt geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal."



De volgende afspraak voor de Flames is de voorronde voor het WK 2019. Op 19 september staat in dat kader een treffen met Moldavië op het programma. "Deze week maken we al een eerste kleine analyse",legt Serneels uit. "De kwalificatie is haalbaar, maar laten we niet vergeten dat in onze groep ook EK-gangers Italië en Portugal zitten, net als Roemenië, dat de barrages speelde."