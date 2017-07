TT: Antwerp schakelt versnelling hoger in zoektocht naar diepe spits

Door: redactie

Antwerp gaat voor Oulare

Drie dagen voor de competitiestart schakelt Antwerp een versnelling hoger in hun zoektocht naar een diepe spits en heeft het Obbi Oulare (21) op het oog. Die startte de voorbereiding bij Watford, maar heeft weinig uitzicht op speelminuten aangezien hij er pas derde keuze is. De eerste contacten met Antwerp zijn al gelegd. Voor de Great Old zou Oulare alvast een welgekomen versterking zijn. Owusu is de eerste twee speeldagen geschorst en Vleminckx mag vertrekken. Ook de verdediging krijgt er nog vers bloed bij. Dino Arslanagic (24) is op komst, al wil Moeskroen hem nog overtuigen te blijven, en Matheus Borges (25) legde gisteren zijn medische testen af. In principe tekent hij snel. De Braziliaan komt over van tweedeklasser Londrina. Johanna Omolo (27) lijkt dan weer op weg naar Cercle. (VDVJ/SJH/PJC)