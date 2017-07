Herbeleef Transfer Talk van 25 juli met PSG dat zwijgt over Neymar en akkoord van 180 miljoen over Mbappé

Door: redactie

25/07/17 - 23u25

© afp.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws.

Mysterieuze persconferentie PSG rond Neymar is loos alarm Ook in de transfersaga rond Neymar viel mogelijk nog nieuws te rapen. Zowel PSG als Barcelona gaven rond 23u een persconferentie. Het gezamelijk tijdstip van de persbabbel voedde de geruchten dat er witte rook zou zijn over een transfer.



Eerder zou PSG al een bod uitgebracht hebben van 222 miljoen op de Braziliaan. Op de persconferentie van de club bleef het opvallend stil rond het onderwerp Neymar. De club focust zich op een Amerikaanse tournee en had daarom gevraagd om coach Unai Emery geen vragen te stellen over een mogelijke overgang van de Braziliaan.



Toen de eerste vraag kwam, werd meteen op een mogelijke overgang van de Braziliaan gealludeerd. "We zijn hier om te praten over de wedstrijd van morgen tegen Juventus," repliceerde Emery en daarmee was de kous af.



Later volgt nog een persconferentie van Barcelona. Maar ook daar wordt hoogstwaarschijnlijk over de nakende tournee doorheen de Verenigde Staten gepraat. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van maandag 25 juli, met Barça dat aan mouw trekt van Liverpool-speler en City dat geld weer laat rollen © afp.

Stoke en Burnley doen opnieuw zaakjes met elkaar Phil Bardsley verlaat Stoke City en gaat komend seizoen voor Burnley voetballen. Stoke City zou een bedrag ontvangen dat via bonussen tot 1,7 miljoen euro kan oplopen. Bardsley ondertekende een contract voor twee seizoenen bij de club van Steven Defour. Voor de 32-jarige Schot betekent het een terugkeer naar de club waarvoor hij in 2006 zes wedstrijden speelde tijdens een uitleenbeurt van Manchester United.



"Sindsdien heb ik bij verschillende clubs gespeeld en ik ben blij dat ik terug ben", vertelde Bardsley op de clubwebsite van The Clarets. "Het is een club die in de juiste richting gaat dankzij een fantastische manager en een geweldige spelersgroep. Ik kijk ernaar uit om daar deel van uit te maken."



Bardsley genoot zijn jeugdopleiding bij Manchester United en maakte daar eind 2003 zijn professionele debuut. Daarna werd hij in januari 2004 voor een half seizoen uitgeleend aan Antwerp, waarvoor hij acht wedstrijden speelde. Het was tevens het laatste seizoen in eerste klasse voor Antwerp, dat dit seizoen voor het eerst opnieuw in actie komt op het hoogste niveau. Bardsley belandde in 2008 bij Sunderland, waar hij tot 2014 bleef. Toen maakte hij transfervrij de overstap naar Stoke City. Bardsley verzamelde ook dertien interlands voor het Schotse nationale elftal.



Stoke City en Burnley doen blijkbaar graag zaken met elkaar, want eerder deze maand werd ook al de Ierse aanvaller Jonathan Walters van Stoke City naar Burnley getransfereerd. Burnley haalde naast Bardsley en Walters ook al Jack Cork (Swansea) en Charlie Taylor (Leeds United) binnen. © photo news.

Fiorentina versterkt zich met Veretout De Franse middenvelder Jordan Veretout tekende vandaag voor vier seizoenen bij Fiorentina. Dat maakten de Florentijnen bekend op hun website. Met zijn transfer zou zo'n zeven miljoen euro gemoeid zijn.



De 24-jarige Veretout, een jeugdproduct van FC Nantes, komt over van de Engelse tweedeklasser Aston Villa, dat hem vorig seizoen uitleende aan de Franse subtopper Saint-Etienne.



Voor Fiorentina is Veretout de vijfde inkomende transfer. Eerder kwamen ook al verdedigers Vitor Hugo (Palmeiras), Nikolas Milenkovic (Partizan Belgrado) en Bruno Gaspar (Vitoria Guimaraes) en middenvelder Sebastian Cristoforo (komt definitief over van Sevilla) de paars-witte rangen versterken. © getty.

Horemans verlengt bij AA Gent Siebe Horemans heeft zijn contract bij AA Gent met twee seizoenen verlengd. De 19-jarige Horemans had nog een contract tot eind juni 2018 bij de Buffalo's, maar staat nu dus onder contract tot 2020.



Horemans maakte vorig jaar op 4 augustus zijn debuut bij het eerste elftal van Gent toen coach Hein Vanhaezebrouck hem een volledige wedstrijd liet spelen tegen het Roemeense FC Viitorul in de voorrondes van de Europa League. Enkele weken later mocht hij ook zijn debuut vieren in de Jupiler Pro League in de 4-2 overwinning tegen de latere degradant Westerlo.



Het tweede deel van het seizoen werkte Horemans op huurbasis af bij Oud-Heverlee Leuven in de Proximus League. Daar speelde de centrale verdediger zeven wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren. BREAKING! @SiebeHoremans verlengt contract met 2 jaar en tekent bij tot 2020! ¿¿¿#kaagent #jpl pic.twitter.com/7YhLRs6n7b — KAA Gent (@KAAGent) Tue Jul 25 00:00:00 MEST 2017

Kudimbana keert terug naar het oude nest Union heeft dinsdag laten dat doelman Nicaise Kudimbana terugkeert naar de Brusselse club. De Congolese goalie tekende een contract voor drie seizoenen bij de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en debuteerde in het eerste elftal. Na zijn doorbraak bij Union plukten de buren uit Anderlecht Kudimbana weg uit het Dudenpark. Ze leenden hem achtereenvolgens uit aan opnieuw Union en Cercle Brugge. Vervolgens volgden ook nog passages bij Oostende, opnieuw Anderlecht en Antwerp.



Na de promotie naar de Jupiler Pro League werd Kudimbana komend seizoen overbodig op de Bosuil. De Congolees kwam de voorbije twee seizoenen nochtans tot 47 officiële optredens in het shirt van de Great Old. © belga.

Atletico-coach Diego Simeone verlengt zijn contract met een jaar Diego Simeone heeft zijn contract bij Atletico Madrid met een jaar verlengd. Dat heeft het Spaanse radiostation Cadena SER bekendgemaakt. De 47-jarige Argentijnse coach heeft nu een overeenkomst tot 2019.



Simeone traint de club uit de Spaanse hoofdstad sinds 2011, en groeide in geen tijd uit tot een clubicoon. Onder zijn bewind veroverde Atletico in 2014 de Spaanse titel en won het de Europa League, Europese Supercup, Copa del Rey en Spaanse Supercup.



Opvallend: na de verloren Champions League-finale tegen rivaal Real Madrid in 2016 kondigde Simeone aan zijn contract met Atletico van 2020 tot 2018 in te korten. Hier komt 'El Cholo' nu dus gedeeltelijk op terug. © afp.

STVV strikt Spaanse verdediger STVV heeft zijn selectie versterkt met centrale verdediger Sergio Ayala. De 24-jarige Spanjaard komt over van Valencia, zo laat de Limburgse eersteklasser weten.



De linksvoetige Ayala, die nooit voor de A-ploeg van Valencia uitkwam, tekende bij de Truienaars een contract voor een seizoen, met optie op een tweede. Spanjaard Sergio Ayala komt over van @valenciacf en tekent voor 1 jaar met 1 jaar optie op Stayen #stvv https://t.co/bzaYeT1rnC pic.twitter.com/j2hDMT6Br4 — STVV (@stvv) 25 juli 2017

Sparta Rotterdam haalt Belgische doelman Craninx weg bij Real Madrid Sparta Rotterdam heeft doelman Alexandro Craninx overgenomen van Real Madrid. Dat meldt de Nederlandse eersteklasser. Craninx (21) heeft een Belgisch paspoort maar groeide op in Spanje. Hij tekent op Het Kasteel een contract voor drie seizoenen.



De 1,94 meter lange keeper speelde enkele wedstrijden in het tweede van Real Madrid. Hij liep onlangs stage bij de Rotterdammers.



"In de week dat we Alexandro op proef hadden, maakte hij vanaf het eerste moment indruk", vertelde trainer Alex Pastoor. "Het is een ambitieuze en zeer talentvolle doelman die zich graag bij ons aan wilde sluiten. We zijn dan ook gelukkig dat we hem nu als nieuwe aanwinst mogen presenteren. We hebben vertrouwen in Alexandro en verwachten nog veel plezier aan hem te kunnen beleven in de komende seizoenen."



Sparta Rotterdam eindigde vorig seizoen als zestiende net boven de degradatiezone in de Eredivisie. Craninx van Real Madrid naar #SpartaRotterdam Meer info op https://t.co/oK8jWK2FRL pic.twitter.com/oaETIJgfpB — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) Tue Jul 25 00:00:00 MEST 2017

Antwerp heeft verdediger beet Antwerp heeft zich versterkt met de komst van de Braziliaanse verdediger Matheus Borges Domingues. Dat kondigde de nieuwbakken eersteklasser dinsdag aan op de clubwebsite. De 25-jarige Matheus komt over van de Braziliaanse tweedeklasser Londrina EC en ondertekende een contract voor één seizoen plus optie op de Bosuil.



Matheus is een grote centrale verdediger van 1m92 en is al de zevende versterking voor Antwerp in deze zomermercato. Eerder kwamen ook al Sinan Bolat (Arouca), verdedigers Moustapha Bayal Sall (Al-Arabi) en Dylan Batubinsika (PSG), middenvelder Reda Jaadi (KV Mechelen) en buitenspelers Zotsara Randriambololona (Virton) en Ivo Rodrigues (FC Porto) The Great Old versterken.



Antwerp trapt vrijdagavond de Jupiler Pro League op gang met een thuiswedstrijd tegen landskampioen Anderlecht. Het wordt de eerste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse sinds 2004 voor de oudste club van ons land. Matheus Borges Domingues is nieuw bij RAFC! Hopelijk verspreidt 'Matheus' ook bij ons de Blijde Boodschap ;-) #COYRhttps://t.co/MosLk9BXtr pic.twitter.com/2qqyoOwPrd — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 25 juli 2017

Marca: "Real en Monaco vinden akkoord over transfer van Mbappé van 180 miljoen" © afp. Volgens de toonaangevende Spaanse sportkrant Marca hebben Real Madrid en Monaco een akkoord gevonden over de transfer van Kylian Mbappé. De Madrilenen zouden maar liefst 180 miljoen euro (160 miljoen plus bonussen) betalen voor de 18-jarige Franse spits, die daarmee met voorsprong de duurste voetballer aller tijden wordt.



Zonder ongelukken zou Mbappé in de Spaanse hoofdstad een contract voor zes seizoenen tekenen. Het Franse goudhaantje zal er volgens Marca jaarlijks zeven miljoen euro opstrijken. Ook City duwde de voorbije weken naar verluidt door voor de jonge goalgetter, maar Real-trainer Zidane wilde de Fransman absoluut in zijn kern na het vertrek van Alvaro Morata naar Chelsea.



Monaco, de regerende Franse landskampioen, zag eerder deze zomer met Bernardo Silva (Man City), Benjamin Mendy (Man City) en Tiemoué Bakayoko (Chelsea) al drie steunpilaren van zijn kampioenenploeg vertrekken. Youri Tielemans (Anderlecht), Soualiho Meïté (Zulte Waregem), Terence Kongolo (Feyenoord) en Jordi Mboula (FC Barcelona) werden al gehaald om hun vertrek op te vangen. Principio de acuerdo Madrid-Mónaco por Mbappé: ¡¡¡180 millones!!! https://t.co/ICsNn4OKwq Informa @Carpio_Marca pic.twitter.com/eUqszo7wBm — MARCA (@marca) 25 juli 2017 © photo news.

Vermaelen niet in selectie Barcelona Thomas Vermaelen zat zondag niet in de selectie van FC Barcelona, dat in de International Champions Cup in New Jersey Juventus met 1-2 versloeg, dankzij twee goals van Neymar. De 31-jarige verdediger reisde mee af met Barça voor hun Amerikaanse tour maar is op overschot. Barça hoopt de Rode Duivel, die nog een contract heeft tot juni 2019, te kunnen transfereren of in het slechtste geval weer te verhuren. (VH) © epa.

Antwerp gaat voor Oulare Drie dagen voor de competitiestart schakelt Antwerp een versnelling hoger in hun zoektocht naar een diepe spits en heeft het Obbi Oulare (21) op het oog. Die startte de voorbereiding bij Watford, maar heeft weinig uitzicht op speelminuten aangezien hij er pas derde keuze is. De eerste contacten met Antwerp zijn al gelegd. Voor de Great Old zou Oulare alvast een welgekomen versterking zijn. Owusu is de eerste twee speeldagen geschorst en Vleminckx mag vertrekken. Ook de verdediging krijgt er nog vers bloed bij. Dino Arslanagic (24) is op komst, al wil Moeskroen hem nog overtuigen te blijven, en Matheus Borges (25) legde gisteren zijn medische testen af. In principe tekent hij snel. De Braziliaan komt over van tweedeklasser Londrina. Johanna Omolo (27) lijkt dan weer op weg naar Cercle. (VDVJ/SJH/PJC) © anp. © photo news.

Moeskroen haalt flankverdediger Rechterflankverdediger Sébastien Locigno (21), vorig seizoen door KV Oostende uitgeleend aan het Nederlandse Go Ahead Eagles, tekende voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. Artur Jorge (22) wordt gehuurd voor één seizoen bij het Portugese Braga. (ESK) © anp.