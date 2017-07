Gehecht of niet: deze speelsters in derby der Lage Landen spelen onverzettelijk verder

Door: Mike De Beck

24/07/17

Het was een akelig beeld. Het hoofd van Coutereels dat in een kopduel staalhard tegen dat van de Nederlandse Dekker botste op het EK in Nederland. De linksachter van de Red Flames bleef even groggy liggen op de grasmat waarna ze prompt op het veld genaaid moest worden.



Ook haar Nederlandse collega kreeg enkele hechtingen aan het hoofd, maar van opgeven wilden de dames niet weten. Onverzettelijk (en met tulband) speelden ze gewoon weer verder.