Red Flames gaan kopje onder in het hol van de leeuw, Oranje wel naar kwartfinale

Door: Mike De Beck

24/07/17 - 22u41

© belga.

De Red Flames zijn er niet in geslaagd om de kwartfinale op het EK voetbal te bereiken. In het hol van de leeuw - met 14.000 toeschouwers in Tilburg - gingen de troepen van Ives Serneels met 2-1 de boot in tegen thuisland Nederland. Exit België dus.