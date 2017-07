Duizenden Belgische fans nemen Tilburg over met clash tegen Nederland in zicht

Door: redactie

Een volksverhuis is het niet, maar er zijn wel duizenden supporters die straks onze Red Flames zullen aanmoedigen in de derby van de Lage Landen op het EK in Nederland. Een duizendtal Belgische en Nederlandse fans stapten in colonne naar het stadion.



In totaal tekenen er zo'n 4.300 Belgische fans present om de Red Flames naar de overwinning te schreeuwen. Die supporters warmden zich alvast op door te zingen, dansen en te zwaaien met sjaals. Het groot feest ging vanmiddag al in de fanzone in Tilburg van start. Daar klonk het eensluidend: "Nederland moet en zal eraan geloven".