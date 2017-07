Deense opvolger Schmeichel bergt na 24 seizoenen zijn keepershandschoenen op

DM

De Deense doelman Thomas Sorensen zet op 41-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Dat maakte het sluitstuk bekend via de sociale media.

Sorensen was 24 seizoenen actief op het hoogste niveau. Hij speelde in zijn lange loopbaan meer dan 350 wedstrijden in de Premier League voor Sunderland, Aston Villa en Stoke City. De voorbije twee jaar was hij bij Melbourne City aan de slag.



Voor de nationale ploeg verdedigde Sorensen tussen 1999 en 2012 als opvolger van de legendarische Peter Schmeichel de netten in 101 interlands. Hij was erbij op twee WK's (2002 en 2010) en twee EK's (2000 en 2004).



"Het is een ongelofelijk avontuur geweest. Er zijn zoveel mensen die ik moet bedanken: familie, vrienden, clubs, coaches, spelers, fans .. Bedankt! Nu is de tijd gekomen om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", aldus Sorensen.



De Deen wil zich voortaan inzetten voor het goede doel. Hij organiseert in februari 2018 een fietshappening doorheen Australië waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor een kinderorganisatie.