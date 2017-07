Tien dingen die je moet weten om klaar te zijn voor clash tussen Red Flames en Oranjevrouwen

XC

Vanavond nemen de Red Flames het op tegen Nederland, een cruciale partij met een stek in de kwartfinales van het EK als inzet. Bent u niet helemaal voorbereid? Geen nood. Hieronder volgt een overzicht van tien weetjes over die Derby der Lage Landen.

2) Philtjens (1m50 groot) neemt het op tegen ploegmaats Red Flame Davina Philtjens speelt bij Ajax en kijkt dus vanavond enkele ploegmaats in de ogen. De Nederlandse selectie van bondscoach Sarina Wiegman bestaat uit vijf Ajacieden: Desiree van Lunteren, Stefanie van der Gragt, Kelly Zeeman, Liza van der Most en Sisca Folkertsma. Vooral die eerste twee namen zullen we allicht aan het werk zien, al is Van Lunteren twijfelachtig wegens ziekte. © belga.

3) Macarena Naar aanleiding van de belangrijke partij maakten Janice Cayman en Tessa Wullaert eergisteren even de tijd om vragen te beantwoorden tijdens een Facebook Live. De sterspeelster van Wolsburg pakte toen uit met een leuke belofte: "Ik geloof dat we kunnen doorstoten. Als dat gebeurt, dan doen me de Macarena met de ploeg." © belga.

4) Red Flames niet in het rood De Red Flames spelen voor het eerst een Europees Kampioenschap, of moeten we gewoon de Flames zeggen? Onze Belgische voetbalvrouwen kwamen namelijk nog niet in het rood in actie op dit EK, en dat zal ook vanavond tegen de Oranje Leeuwinnen niet het geval zijn. Dat betreurt ook Janice Caeyman: "We moeten wel winnen, want ik zou graag eens in een rode outfit willen spelen. En dat kan enkel als we de volgende ronde halen." © BELGA.

5) Brief Martinez Roberto Martínez heeft een open brief geschreven om de Red Flames nog eens extra aan te moedigen voor vanavond:



Red Flames, geniet ervan!



De Red Flames schreven geschiedenis met hun EK-kwalificatie en tegen Noorwegen maakten ze ons trots.



Omgaan met tegenslag is nooit makkelijk. Het is net op zulke momenten dat je ziet tot wat een team in staat is. De prestatie tegen Noorwegen, met een duidelijk idee en een prima resultaat, bracht de Belgische voetballiefhebber in vervoering.



Nu, voor de partij tegen Nederland, wil ik de Red Flames, Ives Serneels en zijn staf bedanken voor de mooie momenten die we tot dusver mochten beleven. Ik heb er ongelofelijk veel zin in om de ploeg te volgen tijdens de spannende dag die komt.



Hoewel de kwartfinale op het spel staat, wil ik de speelsters vragen om zeker te genieten. Vergeet niet: België staat achter jullie!



Roberto Martínez,

Bondscoach van de Rode Duivels © belga.

6) Sterspeelster van Oranje is twijfelachtig De Nederlandse voetbalsters moeten het straks mogelijk stellen zonder sterspeelster Lieke Martens. De linksbuiten van Oranje, die onlangs een transfer versierde naar FC Barcelona, heeft nog steeds last van haar rechterenkel, een blessure die ze opliep in de wedstrijd tegen Denemarken. Zo moest de nummer elf zich donderdag een kwartier voor tijd laten vervangen. © getty.

7) Laatste match voor Imke Courtois? Na het EK hangt Imke Courtois haar voetbalschoenen aan de haak. De centrale verdediger is amper 29 jaar, maar wil voorrang geven aan haar wetenschappelijke carrière en haar privéleven. Voor Courtois wordt het dus mogelijk de laatste match in haar professionele carrière, al is er een goede kans dat ze vanavond gewoon niet in actie komt. De voorbije twee partijen moest ze namelijk vrede nemen met een plek op de bank. © photo news.

8) Revelatie van Oranje was bijna een Red Flame Jackie Groenen, de revelatie op het EK bij de Nederlandse voetbalvrouwen, speelt vanavond in haar geboorteplaats Tilburg, maar opgroeien deed ze in het Antwerpse Poppel, waar ze ook altijd is blijven wonen. Daarom heeft zij een Nederlands én Belgisch paspoort. Bondscoach Serneels zag zijn kans, en vroeg Groenen enkele jaren geleden om voor de Belgische ploeg uit te komen. Zelf wilde ze wel, maar aangezien ze al een jeugdinterland had gespeeld voor Oranje, was het de FIFA die destijds alles stopzette. Groenen werkte ooit wel een oefeninterland af voor België, maar daar bleef het bij. ¿¿¿¿¿¿¿¿ #BELNED will be very special for @Jackie_10_ ! Enjoy the game ¿¿And good luck @oranjevrouwen ¿¿¿¿¿¿ #Flames4History #WEURO2017 #FairPlay ¿¿ pic.twitter.com/eJQycVlNrR — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) Sun Jul 23 00:00:00 MEST 2017

9) Weinig doelpunten? De Oranje Leeuwinnen slikten op dit EK nog geen tegendoelpunt. De defensie van de Nederlandse voetbalvrouwen staat dus op punt, al konden ze zelf ook nog maar twee keer de weg naar het net vinden. Tegen Denemarken en Noorwegen werd het telkens 1-0, vanavond weer? Twee keer "de nul"! Thumbs up! ¿¿¿¿¿¿¿ #NEDDEN pic.twitter.com/B1VXUy374u — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017