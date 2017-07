Jamaica mag tegen thuisland VS een gooi doen naar de Gold Cup

DM

Jamaica heeft zich geplaatst voor de finale van de CONCACAF Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

In de halve eindstrijd versloeg het team van coach Theodore Whitmore gisteren in de Rose Bowl in het Californische Pasadena titelhouder Mexico. Kemar Lawrence, verdediger bij New York Red Bulls, scoorde in de 88e minuut met een vrije trap het enige doelpunt.



De partij was een heruitgave van de finale van 2015. Toen pakte Mexico de titel door in Philadelphia met 3-1 te winnen van Jamaica.



De Jamaicanen spelen woensdag om de eindzege in het Levi's Stadium in het Californische Santa Clara tegen het gastland, de Verenigde Staten. Zaterdag schakelden de VS in de eerste halve finale Costa Rica uit met 2-0.



De VS wonnen de Gold Cup al vijf keer: in 1991 (de eerste editie), 2002, 2005, 2007 en 2013. Jamaica staat nog niet op de erelijst. Mexico is met zeven eindzeges recordhouder.