TT: Barcelona trekt aan mouw Liverpool-speler - Juventus-keeper onderhandelt met Essevee

Door: redactie

24/07/17 - 06u30

© getty.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws.

Juventus-keeper op komst bij Zulte Waregem

Vraagtekens onder de lat bij Essevee. Rond clubicoon Sammy Bossut (31) is twijfel over hoe lang hij nog out is met een blessure aan de buikspieren. En Louis Bostyn (23) toonde zich een goede stand-in, maar de rol van eerste keeper komt nog te vroeg. Dat werd zaterdag duidelijk. Met de competitiestart in zicht werkt de bekerwinnaar aan een oplossing. Italiaanse bronnen melden ons dat Juventus-doelman Nicola Leali (24) vandaag aan de onderhandelingstafel schuift bij Zulte Waregem. Op clubniveau is er zelfs al een principeakkoord over een huur met optie.



Juventus plukte de stevige doelman (1m90, 88kg) in 2012 voor 3,8 miljoen euro weg bij Brescia. Al kwam de Italiaanse jeugdinternational nooit in actie voor de Oude Dame - hij werd vijf seizoenen uitgeleend. Bij Cesena en Frosinone deed hij ervaring op in de Serie A, vorig seizoen volgde een avontuur in Olympiakos. Leali speelde 13 competitiematchen voor de Griekse topclub en mocht zich bewijzen in de Europa League. Aan de Gaverbeek moet hij vol de concurrentiestrijd met Bossut aangaan. Toch bewandelt Essevee ook andere pistes, want de Italiaan heeft nog niet beslist. Routinier Theo Zwarthoed (34) is een alternatief. De Nederlander zit zonder club nadat zijn contract bij Go Ahead Eagles afliep. En zelfs Yannick Thoelen zou nog een optie zijn - Gent is naar verluidt opnieuw bereid te praten.