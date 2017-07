TT: Barcelona trekt aan mouw Liverpool-speler - Antwerp shopt bij Moeskroen

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws.

Horemans blijft aan boord bij de Buffalo's, Bronn legt medische testen af Siebe Horemans (19) mag van Hein Vanhaezebrouck dan toch niet meer vertrekken. De centrale verdediger, in januari uitgeleend aan OHL, stond op het punt opnieuw een jaar naar Leuven te trekken op huurbasis. Maar daar komt niets van in huis. "Horemans blijft bij ons", besliste Vanhaezebrouck. "Siebe is veel sterker geworden dan vorig jaar. En als hij voortdoet zoals hij nu bezig is, zou hij wel eens veel vaker de selectie kunnen halen dan velen vermoeden."



Vandaag legt Dylan Bronn (22) zijn medische testen af. Volgens het Franse 'L'Équipe' ligt er een contract van vier seizoenen klaar. De verdediger van Niort moet zo'n één miljoen euro kosten. (LUVM/VDVJ) Lees ook Herbeleef TransferTalk van zondag 23 juli met de transfersaga rond Barcelona-ster Neymar

Barcelona heeft 80 miljoen euro veil voor Coutinho Ook Barcelona wil nog een stevige slag slaan op de transfermarkt. Hoewel de Catalanen Neymar dreigen te verliezen aan PSG, heeft de club nu ook een astronomisch bod gedaan op een speler.



Volgens onder meer ESPN en The Guardian zou Barcelona bij Liverpool aangeklopt zijn met een zak van 80 miljoen euro om Philippe Coutinho weg te halen. De Braziliaan speelt al enkele jaren de pannen van het dak bij het team van Jürgen Klopp en heeft zelf niet echt oren naar een overgang.



De aanvallende middenvelder wil graag bij Liverpool blijven en ook coach Jürgen Klopp doet er alles aan om zijn sterspeler te houden. "Bij Real Madrid, Bayern of Barcelona zou hij gewoon een van de zovele spelers zijn. Hier bij Liverpool kan hij meer worden. En dat heb ik hem ook gezegd." © getty.