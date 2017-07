Herbeleef Transfer Talk van maandag 25 juli, met Barça dat aan mouw trekt van Liverpool-speler en City dat geld weer laat rollen

Door: redactie

24/07/17

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws.

STVV houdt Bezus dan toch langer aan boord, Djené trekt naar de Primera Division Bezus © photo news. STVV gaat komend seizoen dan toch door met de Oekraïense middenvelder Roman Bezus. De Togolese verdediger Dakonam Djené trekt de deur op Stayen achter zich dicht en trekt naar de Spaanse eersteklasser Getafe.



Bezus zag zijn eenjarige overeenkomst op Sint-Truiden eind juni aflopen, maar trainde sindsdien nog wel mee met de Truienaars. De voormalige Europa League-finalist (met Dnipro Dnipropetrovsk) en 19-voudig Oekraïens international kon daarin de Truiense leiding toch nog overtuigen en mocht maandag een nieuwe tweejarige overeenkomst tekenen. Bezus kwam vorig seizoen tot 22 wedstrijden voor de Truienaars, waarin hij twee keer scoorde.



Verdediger Dakonam Djené trekt dan weer voor vier seizoenen naar de Spaanse promovendus Getafe. Djené speelde het voorbije seizoen 27 duels voor STVV. Daarvoor kwam hij uit voor AD Alcorcon, een Spaanse tweedeklasser en satellietclub van Roland Duchâtelet. OFICIAL | Dakonam Djene, nuevo futbolista azulón. ¡Bienvenido! ¿¿¿¿#DjeneAzulonhttps://t.co/1ebm3Dwe5O pic.twitter.com/H0q3IiHvG9 — Getafe C.F. (@GetafeCF) Mon Jul 24 00:00:00 MEST 2017

Crystal Palace officialiseert komst van Jairo Riedewald Jairo Riedewald heeft zijn transfer naar Crystal Palace vandaag afgerond. Hij werd eerst medisch gekeurd en tekende vervolgens een vijfjarig contract bij het team van Rode Duivel Christian Benteke.



Riedewald treft bij Crystal Palace trainer Frank de Boer, die hem bij Ajax liet debuteren. Vorig jaar verloor hij onder coach Peter Bosz zijn basisplaats bij de Amsterdammers, die naar verluidt 9 miljoen euro ontvangen voor de linksvoetige verdediger.



"Ik ben blij dat ik voor Crystal Palace ga spelen", vertelde Riedewald nadat hij in zijn nieuwe clubkleuren op de foto was gegaan. "Het is mooi om een kans te krijgen in de Premier League. Het is voor mij ook een geweldige kans om weer onder Frank de Boer te voetballen."



Ajax nam de afgelopen maanden ook afscheid van Davy Klaassen (Everton), Heiko Westermann (Austria Wien), Diederik Boer, (PEC Zwolle), Kenny Tete en Bertrand Traoré (beiden Olympique Lyon). De club versterkte zich vooralsnog alleen met keeper Benjamin van Leer (Roda) en de transfervrije Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04). GALLERY: A selection of photos from the signing and his first time out on the training ground #RiedewaldIsOurshttps://t.co/QNQdqMg9LM pic.twitter.com/z1LVNPN9FW — Crystal Palace F.C. (@CPFC) Mon Jul 24 00:00:00 MEST 2017

Twee aanwinsten voor Moeskroen Excelsior Moeskroen heeft zich versterkt met Sébastien Locigno en Artur Jorge. Dat maakte de Henegouwse club vandaag bekend.



De 21-jarige Belg Locigno komt over van KV Oostende, maar voetbalde het afgelopen jaar op huurbasis bij het Nederlandse Go Ahead Eagles. De verdediger, die in het verleden ook voor AA Gent speelde, tekent in Moeskroen een contract voor twee seizoenen met optie. Bij de Buffalo's werd Locigno getraind door Mircea Rednic, die nu aan het hoofd staat van 'Les Hurlus'.



Artur Jorge strijkt dan weer voor één seizoen op huurbasis neer op Le Canonnier. De 22-jarige Portugese verdediger komt over van Braga in zijn thuisland. Artur Jorge est prêté pour une saison par le SC Braga! Bienvenue à lui! #wearerem pic.twitter.com/Acv5SIFDGW — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron)

Manchester City tast diep in de buidel voor Mendy Manchester City heeft zijn selectie versterkt met de Franse international Benjamin Mendy. De linkervleugelverdediger verlaat AS Monaco en tekende bij de Citizens een contract voor vijf seizoenen. Met de transfer is, zo melden diverse bronnen, een som van 52 miljoen pond (58 miljoen euro) gemoeid.



"Ik ben in de wolken dat ik Manchester City kan vervoegen. Dit is een van de grootste clubs in Europa en met Pep Guardiola is er een manager die voor aanvallend voetbal staat", zegt Mendy maandag op de website van zijn nieuwe ploeg. "Ik ben er zeker van dat we de volgende jaren successen zullen behalen."



De Fransman begon zijn carrière bij Le Havre en stapte in 2013 over naar Marseille. In het Stade Velodrome groeide hij in drie seizoenen uit tot een van de beste linksachters in de Franse competitie.



AS Monaco haalde Mendy in de zomer van 2016 weg uit Marseille. Met de Monegasken werd de Fransman vorig seizoen kampioen in de Ligue 1 en schakelde hij Manchester City uit in de achtste finales van de Champions League. Pas in de halve finales eindigde het voor Monaco tegen Juventus.



Bij Manchester City wordt Mendy ploegmaat van Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en (vooralsnog) Jason Denayer. De Engelsen strikten eerder al rechtsachters Kyle Walker (Tottenham) en Danilo (Real Madrid). Please welcome @benmendy23 to Manchester City! #BlueMendy https://t.co/ZLY17WNdlS — Manchester City (@ManCity) Mon Jul 24 00:00:00 MEST 2017

Antwerp strikt Braziliaan Er is opnieuw versterking op komst bij Antwerp. De 25-jarige Mateus Borges van het Braziliaanse Londrina trainde vandaag mee met The Great Old. Normaal tekent de verdediger na de medische testen. Traint ook mee bij @official_rafc Mateus Borges (25) van het Braziliaanse Londrina. Hij tekent normaal na medische testen #rafc #antand pic.twitter.com/mAZCcTi6BW — Stijn Joris (@stijnjorisfh) Mon Jul 24 00:00:00 MEST 2017

Juventus neemt Federico Bernardeschi over van Fiorentina De Italiaanse international Federico Bernardeschi (9 caps, 1 goal) draagt vanaf komend seizoen het shirt van Juventus. De aanvaller legt vandaag zijn medische testen af bij de kampioen uit de Serie A en Champions Leaguefinalist, zo staat te lezen op de clubwebsite.



Bernardeschi, 23, komt over van Fiorentina. Er ligt bij de Oude Dame een contract voor vijf jaar klaar. Met de transfer zou een som van 40 miljoen euro gemoeid zijn. De Italiaan maakte afgelopen seizoen elf doelpunten in 32 competitiewedstrijden voor Fiorentina, de nummer 8 in de eindstand. © epa.

Juventus-keeper op komst bij Zulte Waregem, ook Kastanos en Jensen leggen medische testen af Vraagtekens onder de lat bij Essevee. Rond clubicoon Sammy Bossut (31) is twijfel over hoe lang hij nog out is met een blessure aan de buikspieren. En Louis Bostyn (23) toonde zich een goede stand-in, maar de rol van eerste keeper komt nog te vroeg. Dat werd zaterdag duidelijk. Met de competitiestart in zicht werkt de bekerwinnaar aan een oplossing. Italiaanse bronnen melden ons dat Juventus-doelman Nicola Leali (24) vandaag aan de onderhandelingstafel schuift bij Zulte Waregem. Op clubniveau is er zelfs al een principeakkoord over een huur met optie.



Juventus plukte de stevige doelman (1m90, 88kg) in 2012 voor 3,8 miljoen euro weg bij Brescia. Al kwam de Italiaanse jeugdinternational nooit in actie voor de Oude Dame - hij werd vijf seizoenen uitgeleend. Bij Cesena en Frosinone deed hij ervaring op in de Serie A, vorig seizoen volgde een avontuur in Olympiakos. Leali speelde 13 competitiematchen voor de Griekse topclub en mocht zich bewijzen in de Europa League. Aan de Gaverbeek moet hij vol de concurrentiestrijd met Bossut aangaan. Toch bewandelt Essevee ook andere pistes, want de Italiaan heeft nog niet beslist. Routinier Theo Zwarthoed (34) is een alternatief. De Nederlander zit zonder club nadat zijn contract bij Go Ahead Eagles afliep. En zelfs Yannick Thoelen zou nog een optie zijn - Gent is naar verluidt opnieuw bereid te praten.



Het belooft overigens een drukke dag te worden aan de Gaverbeek. Samen met Leali strijkt middenvelder Grigoris Kastanos, eveneens van partnerclub Juventus, vandaag neer bij Essevee. Ook over de achtvoudig Cypriotisch international is er een princiepsakkoord over een huur met optie. En ook Oldrup Jensen legt straks zijn medische testen af. De Noor moet het ontbrekende stukje op het middenveld van de bekerwinnaar worden. Het moge duidelijk zijn: Zulte Waregem wil op volle sterkte naar de competitiestart. © getty.

Horemans blijft aan boord bij de Buffalo's, Bronn legt medische testen af Siebe Horemans (19) mag van Hein Vanhaezebrouck dan toch niet meer vertrekken. De centrale verdediger, in januari uitgeleend aan OHL, stond op het punt opnieuw een jaar naar Leuven te trekken op huurbasis. Maar daar komt niets van in huis. "Horemans blijft bij ons", besliste Vanhaezebrouck. "Siebe is veel sterker geworden dan vorig jaar. En als hij voortdoet zoals hij nu bezig is, zou hij wel eens veel vaker de selectie kunnen halen dan velen vermoeden."



Vandaag legt Dylan Bronn (22) zijn medische testen af. Volgens het Franse 'L'Équipe' ligt er een contract van vier seizoenen klaar. De verdediger van Niort moet zo'n één miljoen euro kosten. (LUVM/VDVJ) © photo_news.

Barcelona heeft 80 miljoen euro veil voor Coutinho Ook Barcelona wil nog een stevige slag slaan op de transfermarkt. Hoewel de Catalanen Neymar dreigen te verliezen aan PSG, heeft de club nu ook een astronomisch bod gedaan op een speler.



Volgens onder meer ESPN en The Guardian zou Barcelona bij Liverpool aangeklopt zijn met een zak van 80 miljoen euro om Philippe Coutinho weg te halen. De Braziliaan speelt al enkele jaren de pannen van het dak bij het team van Jürgen Klopp en heeft zelf niet echt oren naar een overgang.



De aanvallende middenvelder wil graag bij Liverpool blijven en ook coach Jürgen Klopp doet er alles aan om zijn sterspeler te houden. "Bij Real Madrid, Bayern of Barcelona zou hij gewoon een van de zovele spelers zijn. Hier bij Liverpool kan hij meer worden. En dat heb ik hem ook gezegd." © getty.