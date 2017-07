Heleen Jaques voor clash met Nederland: "Winst tegen Noorwegen heeft ons vertrouwen gegeven"

XC

Een Derby der Lage Landen tussen België en Nederland staat morgenavond (20u45) op het programma, maar dan in het vrouwenvoetbal en met een stek in de kwartfinales van het EK als inzet.

Een wedstrijd met uitstraling en bovendien is het Koning Willem II-stadion in Tilburg al maanden uitverkocht: de 13.659 tickets gingen pijlsnel de deur uit en 4.345 Belgische fans wisten een kaartje te bemachtigen. Daarmee zullen ze voor het eerst dit EK in de minderheid zijn, Nederland heeft morgenavond 5.786 fans in het stadion zitten. "Het zal een leuke wedstrijd worden, een derby is altijd speciaal en al zeker als er veel op het spel staat. Ik wil onze fans alvast bedanken voor alle steun", vertelde Anderlecht-verdedigster Heleen Jaques zondag tijdens een persmoment.



Na de historische 2-0 zege van donderdag tegen Europees vicekampioen Noorwegen werd de focus al snel op de beslissende wedstrijd tegen Nederland gezet. "De eerste dag na Noorwegen waren we daar nog mee bezig, maar daarna kwam al snel het besef dat we ons op Nederland moesten concentreren. We staan dus terug met de voeten op de grond, al heeft die overwinning ons wel het nodige vertrouwen gegeven."



Bij een zege zijn de Flames altijd zeker van een stek in de kwartfinales, maar ook bij een gelijkspel of zelfs een nederlaag behoort een plaats bij de laatste acht nog altijd tot de mogelijkheden, al zijn de Belgische voetbalvrouwen van bondscoach Ives Serneels dan wel afhankelijk van het resultaat in de andere wedstrijd. "Ik denk dat we ons op de eerste plaats op onze eigen wedstrijd moeten concentreren. Na de wedstrijd zullen we het resultaat van Noorwegen-Denemarken dan wel vernemen en bekijken wat de gevolgen ervan zijn."