Duitsland en Zweden pakken volle buit

YP

21/07/17 - 22u56 Bron: Belga

Henning (met het nummer twee) juicht na haar doelpunt. © getty.

Duitsland en Zweden hebben vanavond in groep B op de tweede speeldag van het EK voetbal voor vrouwen in Nederland de drie punten gepakt. Duitsland versloeg Italië met 2-1, terwijl Zweden in de vooravond Rusland klopte met 2-0.