Tessa Wullaert: "Er waren frustraties en die zijn uitgepraat"

EK vrouwenvoetbal Tessa Wullaert werd na afloop van de 2-0 zege van de Red Flames tegen Noorwegen verkozen tot beste speelster van de wedstrijd.

"We wisten vooraf dat het vandaag te doen was", vertelde de spits van het Duitse Wolfsburg na de wedstrijd. "Tegen Denemarken hadden we geen geluk. Vandaag stonden we er als team, al wisten we dat het moeilijk ging zijn. Bovendien zijn we in een ander systeem gestart, maar iedereen heeft zich daar probleemloos aan aangepast. Iedereen heeft voor mekaar gewerkt en dat is beloond met twee doelpunten. Ik ben speelster van de match, maar het hele team verdient dat."



Het contrast met de wedstrijd tegen Denemarken - en dan vooral de beginfase van die match - was groot. "Een mix van verscheidene factoren heeft ons vandaag gegeven wat we verdienen. Er waren hier en daar frustraties en met het groepsgesprek hebben we alles uitgepraat. Ook de andere tactiek had zeker zijn aandeel. In balbezit waren we gevaarlijker en durfden we te voetballen, bij balverlies gingen we hoger storen. De druk was de voorbije dagen opgevoerd in de media, maar dat zat niet in ons hoofd. We hebben gewoon onze wedstrijd gespeeld."



Thuiswedstrijd

Met meer dan 6.000 Belgische fans in het stadion in Breda voelde het voor de Flames opnieuw als een thuiswedstrijd aan. De sfeer was beladen en er hing elektriciteit in de Nederlandse lucht. "We hadden onze fans tijdens de wedstrijd zeker nodig, ze zijn belangrijk om ons nog te pushen. Ze zijn zeker een twaalfde man en ik hoop dat ze de volgende wedstrijd weer talrijk aanwezig zijn."