Serneels: "Nu laatste duel tegen Nederland gewoon proberen te winnen"

20/07/17 - 21u44 Bron: Belga

EK vrouwenvoetbal De historische zege van de Red Flames tegen Noorwegen geeft Ives Serneels het nodige vertrouwen. Dat vertelde de bondscoach na afloop van de partij in Breda.

Na de nederlaag tegen Denemarken had Serneels gezegd dat er tegen Noorwegen moest gewonnen worden. "We zijn aan het bouwen, we zitten in een leerproces en toen heb ik na de wedstrijd van zondag in overleg met de technische staf beslist dat we het woord 'moeten' gingen gebruiken", aldus Serneels. "Met de speelsters hebben we een aantal zaken besproken, maar dat op het veld vertalen is een pak moeilijker. Mijn speelsters hebben getoond dat ze dat op een paar dagen tijd al kunnen oppikken. Dat doet deugd en geeft vertrouwen voor de rest van het toernooi."



Groot contrast

Het contrast met de beginfase tegen Denemarken was heel groot. "We waren ervan overtuigd dat we tegen Denemarken met het beste systeem startten en we verdienden toen ook een punt. Tegen Noorwegen heb ik gekozen voor meer snelheid voorin en positiewissels. Het team had goed begrepen waar het probleem tegen Denemarken lag."



Kwartfinales

Nu de eerste drie punten voor de Flames op de teller staan, ligt alles in de groep open voor de kwartfinales. Voor Noorwegen is de uitschakeling dan weer nabij. "Ik moet eens checken bij de teammanager hoe dat juist zit. Ik heb het niet bekeken voor het toernooi omdat ik mij wou focussen op de wedstrijd tegen Denemarken. Maar natuurlijk willen we naar de kwartfinales: als je dat niet wilt, hoor je hier als sporter niet thuis. We gaan dus proberen die laatste groepswedstrijd tegen Nederland gewoon te winnen."