Red Flames en Noorwegen gaan rusten met 0-0, Van Gorp mist reuzenkans

Door: redactie

20/07/17 - 18u49 Bron: Belga

© belga.

In het tweede EK-duel van de Red Flames, tegen Noorwegen in Breda, staat het halfweg 0-0. Beide teams kregen voor rust enkele fraaie kansen, maar gescoord werd er niet.

Al na drie minuten hadden de Flames moéten juichen. Centraal voor doel trapte Van Gorp in de vlucht recht in de handen van Hjelmseth. Wat meer in de hoek was altijd prijs geweest. Noorwegen dreigde in het openingskwartier vooral via hoekschoppen, die voor het nodige gerommel zorgden in de Belgische defensie. Een vroege tegengoal, zoals tegen Denemarken, bleef de Flames gelukkig bespaard. Ook al omdat Hansen een opgelegde schietkans over de kooi van Odeurs ramde. Wullaert bood aan de overzijde De Caigny de 1-0 op een schoteltje aan, maar die kreeg er haar dikke teen niet tegen.



Ergernis was er op en naast het veld over enkele beslissingen van de Poolse ref, niet bepaald de beste vriendin van de Flames. Met de rust in zicht was er nog een deviatie van Cayman: naast. Odeurs tikte een venijnig balletje van één van de zusjes Hederberg uit haar doelvlak. Nul-nul halfweg.



De Red Flames moeten minstens een punt pakken tegen Noorwegen. Bij een nederlaag is de uitschakeling een feit en staat er in de Derby der Lage Landen op de slotspeeldag enkel nog prestige op het spel.



(later meer!)