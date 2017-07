Red Flames stunten tegen Noorwegen en mogen dromen van kwartfinales

Door: Pieter-Jan Calcoen

20/07/17 - 19u49

© photo news.

EK vrouwenvoetbal Nederland, let maar op. De nationale vrouwenploeg heeft na een uitmuntende prestatie Noorwegen geklopt met 0-2. Maandag wacht Oranje, de Red Flames hebben hun lot voor de kwartfinale op dit EK in eigen handen. Wie had dít gedacht?

Halfweg de eerste helft liep Tessa Wullaert plots naar de Belgische bank. Bleek dat de Gouden Schoen één van haar lenzen was kwijtgespeeld. Gelukkig gold dat niet voor haar vista: als aanvallende middenveldster liet Wullaert de Red Flames prima voetballen.



Wullaert heeft techniek, overzicht, snelheid, dribbels, ... Eigenlijk is ze wereldtop. Dat bleek ook toen ze De Caigny de 0-1 ei zo na aanbood - het scheelde slechts een paar centimeter. In de openingsfase had ook Van Gorp al móeten scoren. Het was mooi om zien hoe de Red Flames nu, in tegenstelling tot tegen Denemarken, wel vanaf de eerste seconde lef toonden tegen het nummer 11 van de wereld. Nu alleen die efficiëntie nog.



Die kwam er pas na de pauze. 't Was een cadeau met een strik rond: Wullaert kopte goed in, de Noorse doelvrouw kon niet klemmen, Van Gorp scoorde vanuit buitenspel: 0-1. Geen van de ruim 6.000 Belgische fans in Breda die daar om maalde. Terecht.



En daar stopte het niet - de Flames waren héél sterk tegen een Europese topper. Deloose - eindelijk helemaal fit na blessureleed en meteen een meerwaarde - gooide erg ver in, na een venijnige bots devieerde Cayman binnen: 0-2. Vanaf dat doelpunt was het alleen nog maar aftellen richting laatste fluitsignaal. En knokken voor elke morzel grond.



Rond 19.52 uur was daar minuut 96, stond de 0-2 nog steeds op het bord en pakte België zijn eerste zege op een groot toernooi. Maandag wacht Nederland. De Red Flames hebben hun lot voor de kwartfinale in eigen handen. Maar eerst vanavond de minibars van hun hotel plunderen. Dat hebben ze verdiend.



België: Odeurs, Deloose, Zeler, Jaques, Coutereels, Onzia, De Caigny, Wullaert, Van Gorp (88' Daniëls), Cayman (95' Biesmans), Philtjens (76' Coryn)

Doelpunten: 59' Van Gorp (0-1), 67' Cayman (0-2)