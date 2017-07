TT: Sanchez onderhandelt met PSG - KVK-middenvelder gegeerd in Frankrijk - Topclubs hebben verboden contact met Mbappé

De voetbalredactie

Sanchez onderhandelt met PSG Alexis Sanchez heeft volgens The Sun een afspraak gehad met de technisch directeur van Paris Saint-Germain. Volgens de tabloid zou Sanchez met een limousine naar het Royal Monceau Raffles (waar kamers zo'n 670 euro per nacht kosten) gebracht zijn.



KVK-middenvelder Rolland gegeerd in Frankrijk Stade Rennes (L1) en Racing Lens (L2) hebben zich bij Kortrijk gemeld voor Elohim Rolland (28). KVK vraagt 1,5 miljoen euro voor de Franse middenvelder. "Drie Franse clubs willen me inhalen", bevestigt Rolland. "Ik moet niet per se weg, maar als alle partijen er beter van worden, wil ik wel. Tot hiertoe is de vraagprijs veel hoger dan wat de clubs bieden." Rolland - naar eigen zeggen geblesseerd - nam nog aan geen enkele oefenwedstrijd deel. (ESK) © photo news.

Morata slaagt voor medische testen en trekt voor vijf jaar naar Chelsea De Spaanse spits Alvaro Morata staat de komende vijf jaar onder contract bij Chelsea. De 24-jarige Madrileen zette vrijdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 bij de kampioen van Engeland. Volgens Engelse media heeft Chelsea een slordige 80 miljoen euro betaald aan Real Madrid om Morata over te nemen. Hij is daarmee de duurste aankoop ooit van de 'Blues'. De club van de Italiaanse manager Antonio Conte en Rode Duivels Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi probeerde eerst Romelu Lukaku terug te halen, maar Lukaku koos voor Manchester United. Chelsea verlegde de aandacht daarna naar Morata, die bij Real Madrid niet verzekerd was van een basisplaats. De Spaanse international gold bij de 'Koninklijke' als de tweede keus in de spits achter Karim Benzema.



Morata maakte desondanks afgelopen seizoen twintig doelpunten voor de Spaanse kampioen en winnaar van de Champions League, veelal als invaller. Alvaro Morata is a Chelsea player!



#WelcomeMoratahttps://t.co/yuHM6IWcOC — Chelsea FC (@ChelseaFC) Fri Jul 21 00:00:00 MEST 2017

Southampton-kapitein wil club verlaten en moet alleen trainen De Nederlandse Southampton-aanvoerder Virgil van Dijk traint apart en wil weg bij Southampton. Dat heeft coach Mauricio Pellegrino vandaag tegen BBC Radio gezegd. De Argentijn liet weten dat hij de aanvoerder afgezonderd van de rest van het team laat trainen omdat hij niet 100 procent bij het team betrokken is. Van Dijk wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overgang Liverpool, hoewel de nummer drie van de Premier League vorige maand liet weten dat ze geen interesse meer hebben in de Nederlandse international. Van Dijk heeft nog een contract tot 2022 bij de Saints.



"Van Dijk is niet betrokken bij het team omdat hij er mentaal niet 100 procent bij is", zei Pellegrino. "Ik moet kunnen werken met een speler die er 100 procent met Southampton bezig is. Ik heb tegen hem moeten zeggen, als je er niet bij betrokken wil worden omdat het niet goed voelt, dan moet je nu apart trainen." © photo news.

Liverpool plukt Robertson weg bij degradant Hull Liverpool heeft vrijdag de transfer van linksachter Andy Robertson afgerond. De Schot komt over van degradant Hull City en tekende op Anfield Road een langdurig contract. De exacte duur van zijn contract werd niet bekendgemaakt.



De 23-jarige Robertson kwam het voorbije seizoen tot 39 optredens voor Hull City, maar kon niet vermijden dat het team als achttiende opnieuw naar de Championship degradeerde. Met het Liverpool van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi komt Robertson uit in de play-offronde van de Champions League. ¿¿ "For Andrew this is another big step on what has been a quite incredible personal journey."



Klopp on Robertson: https://t.co/G51wIl8WFY pic.twitter.com/s5exDPfAjE — Liverpool FC (@LFC) Fri Jul 21 00:00:00 MEST 2017

Idriss Saadi trekt naar Franse promovendus Idriss Saadi, het voorbije seizoen de topschutter van KV Kortrijk, speelt de komende vier seizoenen voor de Franse promovendus Racing Strasbourg. Saadi komt over van Cardiff, dat in de Engelse tweede klasse speelt en de aanvaller het voorbije seizoen uitleende aan Kortrijk.



Voor de 25-jarige Saadi betekent de transfer naar Straatsburg een terugkeer naar Frankrijk. De éénvoudig Algerijns international was eerder actief in Frankrijk bij Saint-Etienne (2010-2014) - dat hem uitleende aan Reims (2012) en Ajaccio (2013-2014) - en Clermont (2014-2015). Bij die laatste club plukte Cardiff hem in de zomer van 2015 weg.



Het voorbije seizoen, op uitleenbasis bij de Kerels, kwam Saadi in 39 wedstrijden tot 16 goals. Racing Strasbourg kroonde zich vorig seizoen tot kampioen in de Franse Ligue 2 en promoveerde zo naar de Ligue 1. © belga.

Chileense international Isla tekent bij Fenerbahce De Chileense international Mauricio Isla verlaat het Italiaanse Cagliari en ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen bij Fenerbahce. Dat maakte de Turkse topclub vandaag bekend. De 29-jarige Isla speelde nog maar sinds de zomer van 2016 voor Cagliari, dat hem had weggeplukt bij Juventus. De Chileense flankverdediger kwam in 2012 terecht bij de Italiaanse landskampioen, die hem uitleende aan QPR (2014-2015) en Marseille (2015-2016). Voor hij bij Juve neerstreek, maakte hij furore bij Udinese (2007-2012). © afp.

Stoke City huurt Kurt Zouma van Chelsea Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi en Charly Musonda Junior zien een ploegmaat vertrekken. De Franse verdediger Kurt Zouma wordt immers voor een seizoen uitgeleend aan Stoke City. Chelsea nam de bonkige centrale verdediger in 2014 voor ruim 14 miljoen euro over van Saint-Étienne, maar onder meer door een zware knieblessure groeide hij nooit echt uit tot een onbetwiste basispion. Zouma verlengde zijn contract bij Chelsea wel met zes seizoenen, dus de Franse international lijkt wel nog een toekomst te hebben op Stamford Bridge. ✍️ #SCFC are pleased to confirm the signing of @KurtZouma on a season-long loan from @premierleague Champions @ChelseaFC#WelcomeZouma ⚪️ pic.twitter.com/Y0zlU0Sa8d — Stoke City FC (@stokecity) 21 juli 2017 See you soon, @KurtZouma... pic.twitter.com/9TMI51UzYa — Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 juli 2017 Miss you already broooo ! @KurtZouma dont two foot me if we face each other — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) July 21, 2017

Australisch international Robbie Kruse tekent bij Duitse tweedeklasser Bochum De Australische international Robbie Kruse zet zijn voetballoopbaan verder bij VfL Bochum, zo maakte de Duitse tweedeklasser bekend. De 28-jarige aanvaller komt transfervrij over van de Chinese club Liaoning en ondertekende een contract voor twee seizoenen bij Bochum.



Kruse kent de Duitse competitie heel goed. Eerder speelde de 53-voudige international immers voor Düsseldorf (2011-2013), Leverkusen (2013-2017) en Stuttgart (2015-2016). Met de "Socceroos" nam hij vorige maand deel aan de Confederations Cup in Rusland. © afp.

Benteke: "Ik wil bij Palace blijven" Of Everton nog een officieel bod uitbrengt, valt af te wachten. Christian Benteke heeft nu ook openlijk laten verstaan dat hij liever bij Crystal Palace blijft. "Ik ben hier erg gelukkig", zegt hij. "Ik wil deel uitmaken van het project van De Boer. Ik kijk uit naar het nieuw seizoen. Ik wil meer goals maken. Ik had eigenlijk weinig zin om te praten, maar ik wil graag blijven. Er komt een WK aan. Een factor die meespeelt. Ik zal moeten presteren." Bij Everton is Benteke de wensspits van coach Koeman. Die ziet in hem de ideale opvolger voor Lukaku, maar Crystal Palace is niet geneigd hem te verkopen. (KTH) © reuters.

Arnautovic medisch gekeurd bij West Ham West Ham United heeft Marko Arnautovic bijna binnen. De Oostenrijker, die in het begin van zijn carrière nog actief was bij FC Twente, wordt deze middag medisch gekeurd bij West Ham. Dat meldt Sky Sports. Arnautovic zou 27 miljoen euro moeten kosten. De 28-jarige aanvaller komt over van Stoke City, waar hij vier jaar speelde. Eerder was hij actief voor Internationale en Werder Bremen. Marko Arnautovic. © afp.

Zwitsers international Fabian Schär ruilt Hoffenheim voor Deportivo De Zwitserse international Fabian Schär zet zijn loopbaan verder in de Primera Division bij Deportivo La Coruña. Hij verlaat het Duitse 1899 Hoffenheim, waar de centrale verdediger vorig seizoen onder coach Julian Nagelsmann zijn plaats verloor.



De 25-jarige Schär moet alleen nog zijn medische testen afronden alvorens de transfer definitief is, zo laten de clubs vrijdag weten. De Zwitser (28 caps, 7 goals) stapte in 2015 van FC Basel over naar Hoffenheim. Hij had er nog een contract tot 2019. Hoeveel Deportivo betaalt en voor hoeveel seizoenen Schär in Spanje tekent, is (nog) niet duidelijk. © reuters.

Jean-Charles Castelletto gaat definitief naar Stade Brestois De Franse verdediger Jean-Charles Castelletto verlaat Club Brugge en gaat voetballen voor de Franse tweedeklasser Brest. Dat hebben beide clubs bevestigd.



De 22-jarige Castelletto streek in de zomer van 2015 neer in het Jan Breydelstadion. Het jeugdproduct van Auxerre kwam slechts drie keer in actie voor blauw-zwart.



Na uitleenbeurten aan Moeskroen en het Franse Red Star zette hij vrijdag bij Stade Brestois zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen. Jean-Charles Castelletto gaat definitief naar Stade Brestois.https://t.co/48bUGzg6ti pic.twitter.com/2ECBCf8NqH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 21 juli 2017

Gabriel Obertan tekent voor Bulgaarse vicekampioen Levski Sofia De Franse winger Gabriel Obertan (28) zet zijn carrière verder in Bulgarije. Hij ondertekende een verbintenis voor twee seizoenen bij de Bulgaarse vicekampioen Levski Sofia.



Het jeugdproduct van Bordeaux trok in 2009 naar Manchester United, maar kon er niet doorbreken en verhuisde twee jaar later naar Newcastle. In 2016 ruilde hij de Magpies voor het Russische Anzhi Makhachkala.



Begin 2017 verkaste Obertan naar de Engelse tweedeklasser Wigan. Voor die club maakte hij een doelpunt in twaalf competitiematchen.



Levski Sofia beëindigde de Bulgaarse competitie 2016-2017 als tweede na kampioen Ludogorets. Donderdag werd de club in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Kroatische Hajduk Split. Obertan in actie tegen Club Brugge. © photo news.

Clubicoon Rio Mavuba verlaat Lille voor Sparta Praag Lille heeft het vertrek van zijn aanvoerder Rio Mavuba aangekondigd. De Franse defensieve middenvelder neemt na tien seizoenen afscheid van "Les Dogues" en tekende een contract voor drie seizoenen bij het Tsjechische Sparta Praag.



De Fransman van Congolese origine droeg 369 wedstrijden het truitje van Lille. Samen met onder anderen Eden Hazard en Gianni Bruno veroverde hij in 2011 de Franse titel en Coupe de France. Mavuba verzamelde ook 13 caps bij Les Bleus en nam met Frankrijk deel aan het WK 2014 in Brazilië.



"Ik verlaat een club die mij veel heeft bijgebracht. Ik heb altijd alles gegeven voor Lille. Dit vertrek maakt veel emoties los", reageerde Mavuba.



"Mavuba is een symbool van de recente geschiedenis van deze club. Hij blijft voor altijd een echte 'Dogue'. Zijn vertrek naar Praag is geen afscheid, we zien elkaar snel weer. De clubleiding en Mavuba zijn al gesprekken aan het voeren over zijn terugkeer bij Lille als ambassadeur", laat de Franse subtopper optekenen. © photo news.

Aston Villa geeft Christopher Samba een contract Bij de Engelse tweedeklasser Aston Villa zal er komend seizoen flink wat ervaring rondlopen in het verdedigende compartiment. Na eerder John Terry haalt de ex-club van Christian Benteke nu immers ook de 33-jarige Christopher Samba naar Villa Park. De bonkige centrale verdediger, die in Engeland al bij Blackburn Rovers en QPR speelde, zat sinds januari zonder werkgever nadat zijn contract bij de Griekse topclub Panathinaikos was afgelopen. Samba, die al een tijdje meetrainde bij de club uit Birmingham, zette zijn krabbel onder een verbintenis voor één seizoen. We are delighted to announce the signing of Chris Samba…



Full story https://t.co/icSOPfBHZH #WelcomeSamba #PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/oHWEg1uZkX — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 20 juli 2017

Jetro Willems tot 2021 naar Eintracht Frankfurt PSV en Eintracht Frankfurt ronden vandaag de transfer van Jetro Willems definitief af. Eintracht Frankfurt presenteert hem zo snel mogelijk. Willems, een Nederlandse linksachter, tekent een contract tot 2021 bij de verliezende bekerfinalist van Duitsland.



Maandag onderging Willems al zijn medische keuring in Frankfurt en daarna ontstond discussie over de betalingsvoorwaarden, waardoor de transfer werd vertraagd. Gisteren zijn de laatste struikelblokken alsnog weggenomen. Willems wordt bij Eintracht Frankfurt ploeggenoot van Jonathan de Guzman en Sébastien Haller, die deze zomer werden overgenomen van respectievelijk Chievo Verona en FC Utrecht. Eintracht Frankfurt werd vorig seizoen elfde in de Bundesliga en verloor in de finale van de DFB-Pokal met 2-1 van Borussia Dortmund.



Bij PSV mogen nu enkel Adam Maher en Marcel Ritzmaier nog vertrekken. Daarnaast zijn Santiago Arias en Jeroen Zoet nog mogelijke vertrekkers, maar voor hen moet wel een forse afkoopsom worden betaald. .@JetroWillems_15 ist in Frankfurt gelandet.

Jetzt Medizincheck!.

Weitere Infos folgen! #SGE pic.twitter.com/Fo6G9v2XAj — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17 juli 2017

Europese topclubs hebben verboden contact met Mbappé Kylian Mbappé is deze zomer al door een aantal grote Europese clubs benaderd voor een transfer, zonder toestemming van zijn werkgever AS Monaco. Dat laat de kampioen van de Ligue 1 in een statement weten. AS Monaco herinnert deze clubs aan de regels omtrent contact met spelers over een eventuele transfer. "Om een eind te maken aan deze onacceptabele situatie overweegt AS Monaco om de Franse voetbalbond en FIFA te benaderen om een procedure te starten tegen deze clubs", laat de club weten.



Om welke clubs het gaat, is niet bekend. De pas 18-jarige Mbappé staat in de belangstelling van enkele topclubs uit Engeland en Spanje, waaronder Arsenal en Real Madrid. Mbappé scoorde afgelopen seizoen 26 keer in 44 duels voor AS Monaco, dat kampioen van de Ligue 1 werd en tot de halve finale van de Champions League reikte. Mbappé staat nog tot medio 2019 onder contract bij AS Monaco, dat hem deze zomer graag nog wil behouden. © photo news.

Chicharito heeft een nieuwe club Aanvaller Javier Hernandez, alias "Chicharito", trekt van Bayer Leverkusen naar West Ham United. Dat meldden de twee clubs vanavond. De Mexicaanse topschutter aller tijden zou volgens Engelse media 14 miljoen euro kosten. De 29-jarige Hernandez moet alleen nog medische testen afleggen in Londen. Als hij daarvoor slaagt, keert de Mexicaan terug naar de Premier League. Hij speelde van 2010 tot 2014 al voor Manchester United en pakte er twee keer de titel. Onder Louis van Gaal slonken zijn speelkansen, waarop hij naar Real Madrid trok. Ook daar kwam hij niet veel aan spelen toe, maar dat deed hij de voorbije twee seizoenen bij Leverkusen wel. Hij scoorde 28 Bundesliga-doelpunten.



West Ham maakt intussen ook jacht op de Oostenrijker Marko Arnautovic van Stoke City. Volgens de Engelse pers zou met die transfer een bedrag van 27 miljoen euro gemoeid zijn. A deal has been agreed for @CH14_https://t.co/6oTXPx6VTr — West Ham United (@WestHamUtd) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017

Nieuwe Belg in de Premier League: Thibaud Verlinden tekent profcontract bij Stoke Thibaut Verlinden heeft een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij Stoke City. Dat bevestigt het team uit de Premier League op de clubwebsite.



De 18-jarige jeugdinternational, zoon van voormalig Club Brugge-doelman Dany Verlinden, is sinds 2015 verbonden aan Stoke. De flankspeler voetbalde er bij de U18 en U23, maar kwam nog niet in actie voor de eerste ploeg.



Mark Hughes, coach van The Potters, is op de teamwebsite lovend over de jonge Belg. "Thibaud is ontegensprekelijk een van de grootste jonge talenten met wie ik al heb gewerkt in mijn carrière als manager. Hij heeft nog veel progressiemarge maar we hebben al van dichtbij kunnen zien over hoeveel talent hij beschikt. Het feit dat we hem in de kern van de A-ploeg opnemen voor het seizoen 2017-2018, bewijst dat we geloven dat hij een rol kan spelen op dit niveau." © Sport Image.

Vandaag nieuwe keeper voor Zulte Waregem Zulte Waregem heeft een keepersprobleem maar lost dat vandaag nog op. Straks wordt immers een nieuwe keeper voorgesteld.



Zaterdag speelt Essevee de Supercup en daar hangt een keepersprobleempje aan vast. "Sammy Bossut heeft nog last aan de buikspieren. Het is nu wel de andere kant van de buik dan de vorige keer maar het is een blessure waar we heel omzichtig moeten mee omgaan", zegt Francky Dury.



Louis Bostyn werd aan de schouder geraakt tijdens de training. "Daar is een bloeding ontstaan en een keeper heeft in alle omstandigheden twee goede schouders nodig", weet de coach.



Kenny Steppe is op weg naar STVV. Dan lijkt zich daar een probleem aan te dienen, maar dat wordt nog vandaag opgelost. Want de club wil een inkomende keeperstransfer aankondigen. "De gesprekken lopen nog, maar ik neem aan dat het in orde komt", zegt Dury. Later meer dus. Louis Bostyn © belga.

Juventus rondt komst van De Sciglio (AC Milan) af De Italiaanse international Mattia De Sciglio ruilt zoals verwacht AC Milan voor Juventus. De 24-jarige vleugelverdediger legde gisteren met succes medische testen af bij de Oude Dame. Daarna was het wachten op de officiële aankondiging, die vandaag volgde.



De Sciglio ondertekende bij de Italiaanse landskampioen en Champions Leaguefinalist een contract voor vijf seizoenen.



Volgens Italiaanse media betaalt Juventus een transfersom van 12 miljoen euro voor de international, die 31 caps achter zijn naam heeft en erbij was op het WK 2014 en het EK 2016.



De Sciglio is een jeugdproduct van Milan. Hij debuteerde er in 2011 in de eerste ploeg. Sindsdien werkte hij 110 wedstrijden in de Serie A af. UFFICIALE - @mattia_desci è bianconero! https://t.co/BFgqIsMKWJ pic.twitter.com/EZCy02w3cX — JuventusFC (@juventusfc) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017

Denayer zoekt uitweg bij Man City Lyon have pulled out, Bordeaux's not interested, Galatasaray and 2 other Turkish clubs are still keeping their tabs on Jason Denayer. #MCFC pic.twitter.com/Zyzd4ILZ6S — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Thu Jul 20 00:00:00 MEST 2017 Jason Denayer (22) zoekt naarstig naar een uitweg bij Manchester City. Met een duidelijk standpunt: Girona is geen optie. Veel opties heeft hij niet meer. Toch hoopt Jason Denayer de komende dagen een oplossing te vinden met zijn werkgever. Hij wil niet langer de speelbal zijn van Man City en zijn eigen toekomst bepalen. De Engelse topclub pusht de Rode Duivel richting Girona, de Spaanse promovendus die sinds kort tot de City-groep behoort en waar Pere Guardiola - broer van - de lijnen mee uitzet. Een overgang die Denayer absoluut niet ziet zitten. "Het is niet wat ik zoek", zei hij daar in 'Sport/Voetbal Magazine' over. "City wil me niet verkopen, of alleen aan onmogelijke voorwaarden: een terugkoopclausule voor bijna dezelfde prijs als de verkoop." Een boodschap die hij ook aan zijn club zal meedelen. Een machtsspel. Vorig seizoen trok Denayer, die nog vier jaar vastligt in Manchester, ook al niet met volle overtuiging op huurbasis naar Sunderland.



Denayer werd aangeboden bij Bordeaux, maar de Franse club toonde geen interesse. Lyon haakte ondertussen af. De nummer vier uit de Ligue 1 had een persoonlijk akkoord met de verdediger, maar was het wachten en de stugge houding van City beu. Lyon strikte ondertussen een ander target. De drie Turkse topclubs, waaronder ex-werkgever Galatasaray, blijven wel snuffelen. Denayer voelt wel iets voor een terugkeer naar de Turkse hoofdstad. Vraag is of City zal bezwijken voor de druk. De club raakt maar moeilijk van zijn overbodige spelers af. In afwachting van een transfer traint Denayer mee met City in Houston, in de VS. (KTH/MGA)

Sá Pinto wil Ruiz weer naar België halen © getty. © reuters. Standard speurt al de hele zomer naar een vervanger voor Ishak Belfodil (25), die op een transfer aast. Nadat de Rouches naast Andrijasevic en Kownacki hebben gegrepen, duikt er nu een derde piste op: Bryan Ruiz (31).



De Costa Ricaan is momenteel nog actief op de Gold Cup - hij betwistte vannacht de kwartfinale tegen Panama. Maar als dat toernooi er straks opzit, hoeft hij zich niet meteen opnieuw bij Sporting Lissabon te melden. Ondanks een seizoen waarin hij 36 keer in actie kwam en 30 competitiewedstrijden aan de aftrap verscheen, wil coach Jorge Jesus liever niet met hem verder. Ruiz mag dus uitkijken naar een andere club en Standard lijkt een optie. Hij heeft het gezochte profiel, kent de competitie én Sá Pinto wil hem er heel graag bij. De coach zet alle middelen in om Ruiz te overtuigen. Zo drong hij bij Orlando Sá aan om op Ruiz in te praten. De topschutter van de Rouches speelde in het verleden nog samen met Ruiz. Ze kruisten mekaars pad bij Fulham en hielden contact.



Ruiz brak in 2007 door bij AA Gent. Later speelde hij nog voor Twente, Fulham en PSV. In 2009 miste hij nog een strafschop tegen Standard, waardoor de Rouches testmatchen tegen Anderlecht uit de brand sleepten en daarin uiteindelijk de titel pakten. In hoeverre de clubleiding gewonnen is voor de plannen van Sá Pinto is momenteel niet duidelijk. Ruiz strijkt bij Sporting een lucratief jaarloon op dat de Rouches zou afschrikken. Een uitleenbeurt lijkt dan ook het meest haalbare scenario, maar zelfs daarvoor zullen de Rouches diep in hun portefeuille moeten tasten. (SJH) © getty. © epa.

500.000 euro gevraagd voor Leye Via makelaars is uitgelekt dat Zulte Waregem 500.000 euro vraagt aan Belgische clubs voor Mbaye Leye (34). Voor buitenlandse teams is dat 300.000 euro - contractueel vastgelegd. De kans blijft zo klein dat Leye, die met de B-kern van Essevee traint na een explosief interview, in deze transferperiode een nieuwe werkgever vindt. Het is immers erg twijfelachtig dat een potentieel geïnteresseerde ploeg dergelijke bedragen wil betalen voor een dertiger. (PJC)



© photo news.

Levante aast op Pina De kans is groot dat Clubmiddenvelder Tomas Pina (29) binnen afzienbare tijd terugkeert naar eigen land. De Spanjaard is gegeerd door Levante, dat op zoek is naar een centrale middenvelder en Pina graag voor één seizoen zou huren.



Club nam de in Brugge overbodige Pina vorige zomer voor 3 miljoen euro over van Villarreal. De Spanjaard ligt nog tot 2020 onder contract bij blauw-zwart. Op dit moment onderhoudt Pina zijn conditie in Spanje in afwachting van een nieuwe club. (TTV) © photo news.