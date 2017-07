TT: Standard aast op gewezen smaakmaker AA Gent - Ook honger Buffalo's raakt niet gestild - Essevee wil boter bij de vis voor Leye

Door: redactie

20/07/17 - 06u28

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sá Pinto wil Ruiz weer naar België halen © getty. © reuters. Standard speurt al de hele zomer naar een vervanger voor Ishak Belfodil (25), die op een transfer aast. Nadat de Rouches naast Andrijasevic en Kownacki hebben gegrepen, duikt er nu een derde piste op: Bryan Ruiz (31).



De Costa Ricaan is momenteel nog actief op de Gold Cup - hij betwistte vannacht de kwartfinale tegen Panama. Maar als dat toernooi er straks opzit, hoeft hij zich niet meteen opnieuw bij Sporting Lissabon te melden. Ondanks een seizoen waarin hij 36 keer in actie kwam en 30 competitiewedstrijden aan de aftrap verscheen, wil coach Jorge Jesus liever niet met hem verder. Ruiz mag dus uitkijken naar een andere club en Standard lijkt een optie. Hij heeft het gezochte profiel, kent de competitie én Sá Pinto wil hem er heel graag bij. De coach zet alle middelen in om Ruiz te overtuigen. Zo drong hij bij Orlando Sá aan om op Ruiz in te praten. De topschutter van de Rouches speelde in het verleden nog samen met Ruiz. Ze kruisten mekaars pad bij Fulham en hielden contact.



500.000 euro gevraagd voor Leye Via makelaars is uitgelekt dat Zulte Waregem 500.000 euro vraagt aan Belgische clubs voor Mbaye Leye (34). Voor buitenlandse teams is dat 300.000 euro - contractueel vastgelegd. De kans blijft zo klein dat Leye, die met de B-kern van Essevee traint na een explosief interview, in deze transferperiode een nieuwe werkgever vindt. Het is immers erg twijfelachtig dat een potentieel geïnteresseerde ploeg dergelijke bedragen wil betalen voor een dertiger. (PJC)



Levante aast op Pina De kans is groot dat Clubmiddenvelder Tomas Pina (29) binnen afzienbare tijd terugkeert naar eigen land. De Spanjaard is gegeerd door Levante, dat op zoek is naar een centrale middenvelder en Pina graag voor één seizoen zou huren.



Club nam de in Brugge overbodige Pina vorige zomer voor 3 miljoen euro over van Villarreal. De Spanjaard ligt nog tot 2020 onder contract bij blauw-zwart. Op dit moment onderhoudt Pina zijn conditie in Spanje in afwachting van een nieuwe club. (TTV)