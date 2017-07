Jodie Taylor scoort driemaal voor Engeland, dat Schotland vernedert op EK voetbal voor vrouwen

Door: redactie

19/07/17 - 23u23

De voetbalsters van Engeland zijn voortvarend aan het EK voetbal in Nederland begonnen. Ze versloegen Schotland met maar liefst 6-0 in de Galgenwaard van Utrecht.

Jodie Taylor was de grote uitblinkster bij Engeland. Ze scoorde driemaal en stelde zich zo al bij haar eerste optreden op de Europese eindronde kandidaat voor de titel van topscoorster van het toernooi in Nederland. Ellen White tekende in de 32e minuut voor de derde treffer van Engeland. Jordan Nobbs en Toni Duggan bepaalden in de slotfase de eindstand. Taylor kreeg al na een uur een publiekswissel.



In dezelfde poule D was Spanje woensdag veel te sterk voor Portugal (2-0). Vicky Losada, na een technisch hoogstandje, en Amanda Sampedro, met een kopbal, kwamen in de eerste helft tot scoren op de Vijverberg in Doetinchem. Gezien het spelbeeld viel de Spaanse zege te klein uit.

