Spanje in shock na arrestatie bondsvoorzitter: "Hij moet zelf opstappen"

19/07/17 - 09u23 Bron: ANP

Angel Maria Villar wordt weggeleid door een agent. © reuters.

De arrestatie van Angel Maria Villar heeft in Spanje veel losgemaakt. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond werd dinsdag opgepakt tijdens een inval van de Spaanse justitie in het hoofdkantoor van de voetbalbond. Villar moet zelf opstappen, schrijven Spaanse media vandaag.

Angel Maria Villar, al 29 jaar bondsvoorzitter, wordt net als zijn zoon Gorka verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering. Agenten doorzochten uitgebreid de kantoren van het bondsgebouw in Madrid. "Ongeacht wat de rechter beslist, moet Villar zelf zijn conclusies trekken", luidt het in El Mundo. "De ernst van de beschuldigingen bezorgt het Spaanse voetbal reputatieschade. Het is tijd voor vernieuwing."



Villar is sinds 1988 voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij werd na de Europese (2008) en wereldtitel (2010) van de Spaanse nationale ploeg populair in zijn land. De preses werd twee maanden geleden nog herkozen.



De 67-jarige Villar stelde zich kandidaat bij de laatste verkiezingen voor het voorzitterschap van de UEFA, maar trok zich voortijdig terug. Hij vervult nog de functie van vicevoorzitter bij de UEFA en is ook senior vicevoorzitter van de FIFA. Zoon Gorka was algemeen secretaris van de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol.



Geldboete

Villar kreeg twee jaar geleden een geldboete van de ethische commissie van de FIFA omdat hij onderzoeker Michael Garcia onvoldoende informatie gaf over de toewijzing van de WK's aan Rusland en Qatar. Later verleende hij alsnog zijn medewerking. Villar en de Egyptenaar Hany Abo Rida zijn de enige overgebleven bestuursleden van de FIFA die hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor het WK 2018 en 2022.