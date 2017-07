Turkse bondscoach zwaar onder vuur: Fatih Terim slaat met knokploeg kebabzaak kort en klein

PL

19/07/17 - 08u10

© photo news.

De Turkse bondscoach Fatih Terim ligt in eigen land zwaar onder vuur. 'Imperator' - de bijnaam van de flamboyante Terim - wordt ervan beschuldigd een knokploeg op een kebabzaak te hebben afgestuurd. De 63-jarige bondscoach liet zich bij de raid op het restaurant zelf niet onbetuigd. Bij de vechtpartij vielen vijf gewonden.

De feiten deden zich eind vorige week voor in de Turkse badplaats Alacati. Daar baat de schoonzoon van Terim een steakhouse uit. Naast dat etablissement ligt een kebabzaak die eigendom is van Selahattin Aydogdu. Een gemeenschappelijke muur zorgt al een tijdje voor een dispuut tussen beide handelszaken. Vorige week vrijdag escaleerde de toestand.



Na een giftig telefoontje met Aydogdu raasde Terim, met in zijn spoor vijf lijfwachten, vanuit zijn woonplaats Bodrum naar Alacati, zo'n 200 km verderop gelegen. Daar aangekomen, bestormden Terim en zijn kompanen de kebabzaak van Aydogdu. Volgens Turkse bronnen kwam het tot een zware vechtpartij. "Rond middernacht was ik de oven aan het schoonmaken toen ik plots geschreeuw hoorde", zegt Abdurrahim Baysal, die in de kebabzaak werkt. "Fatih Terim en vijf andere personen vielen ons aan. Ze gooiden met stoelen en deelden enkele rake klappen uit."



Bij het tumult geraakten Aydogdu en vier van zijn personeelsleden gewond. Het incident zorgde voor veel ophef in Turkije. Of Terim zich aan een politie-onderzoek, laat staan een sanctie, mag verwachten, is een andere vraag. De bondscoach, aan zijn derde ambtstermijn bezig bij Turkije, is goede maatjes met president Erdogan. Basaksehir, de tegenstander van Club Brugge in de voorronde van de Champions League, zag zijn nieuwe stadion vernoemd naar (jawel) Fatih Terim. In het verleden was diezelfde Erdogan voorzitter van Basaksehir, een club waar de Turkse president ook de dag van vandaag nauw bij betrokken blijft. Veel kans dus dat de fratsen van driftkikker Terim ongemoeid worden gelaten.